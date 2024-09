Aptauja. Ko jūs domājat par latviešu kino?

INTA, izaugsmes speciāliste

Man jau patīk vecais latviešu kino. Viena no pēdējām filmām, ko skatījos, bija "Melnā vēža spīlēs". Man patīk klasika. Laikam tāpēc, ka pati kļūstu vecāka un to jauno kino nemaz nesaprotu. (Smejas.) Ja man tagad jānosauc kāda no jaunajām filmām, tā uzreiz nevienu nemaz nevaru atcerēties.

MAIJA, pensionāre

Pēdējais spilgtākais kino pārdzīvojums man bija filma "Mātes piens". Tā gan nav pēdējā, ko skatījos, bet vairāk palikusi atmiņā. Cenšos noskatīties visas latviešu filmas, jo man šķiet, ka tajās ir interesanti sižeti, it īpaši, ja tie ir par vēsturiskām tēmām. Turklāt ir interesanti vērot, kā mūsu aktieri atveido dažādas lomas dažādās filmās. Savējais kino ir jābauda!

DZINTRA, pensionāre

Pēdējā filma, ko skatījos ar prieku, bija televīzijā rādītā filma "Ilgais ceļš kāpās". Kopumā par latviešu kino varu teikt, ka tam nav ne vainas. Man vairāk sanāk skatīties tās filmas, kuras piedāvā televīzija, tāpēc skatos to, ko tur demonstrē.

AIJA, pensionāre

Man šobrīd nav iespēju skatīties TV, tāpēc mans filmu kanāls ir "YouTube", un tur vairāk skatos kriminālfilmas. Šobrīd esmu uzgājusi vienu interesantu franču kriminālo seriālu. Bet no latviešu filmām man ļoti patīk "Vecā jūrnieku ligzda" un "Likteņa līdumnieki".