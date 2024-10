Aptauja. Ko jūs domājat par vakcinēšanos?

Maija, pensionēta pirmsskolas skolotāja

Es esmu par to, ka vajag vakcinēties. Tā mēs tomēr esam pasargāti no tā, lai nenotiktu tāda nelaime, kā notika ar to mirušo bērniņu. Turklāt, ja ir komplikācijas no potes, tās varbūt var novērst, bet te bija letāls iznākums.

Raivis, palīgstrādnieks

Tas ir vajadzīgs. Es domāju, ka savā darbā ne reizi vien varētu būt saslimis ar stingumkrampjiem, ja nebūtu vakcinēts. Tomēr uzskatu, ka tai daļēji ir jābūt arī cilvēka paša izvēlei, jo situācijas var būt dažādas. Covid-19 laikā noteikti bija pārspīlējumi. No otras puses, mums ir jādomā arī par to, vai ar savu rīcību neapdraudam līdzcilvēkus.

Reinis, students

Personīgi es domāju, ka vajag vakcinēties, ja runājam par obligātajām potēm, jo šīs slimības ir ļoti bīstamas, īpaši maziem bērniem, kuriem vēl nav nostiprinājusies imunitāte. Tam ir jābūt tā, kā paredzēts vakcinācijas kalendārā atbilstoši katram vecumposmam.

Andris, uzņēmējs

Es domāju, ka jāvakcinē, tur vispār nav jautājumu. Šobrīd ir reāls gadījums, kas izgaisina visas šaubas, vai to vajadzēja darīt. Es tomēr vairāk uzticos cilvēkiem, kuri daudzus gadus ir mācījušies medicīnu, nevis tikai tam, ko kāds pasaka internetā.