Aptauja: Latvijā 42% iedzīvotāju iegulda naudu finanšu instrumentos

Ieguldot naudu, mazāk riskantus instrumentus izvēlas sievietes un respondenti vecumā no 40 līdz 49 gadiem, savukārt aptaujā izteikti redzams, ka vīrieši un gados jaunāki cilvēki ir daudz atvērtāki finanšu instrumentiem ar augstāku risku, norāda bankā.

"SEB bankā" arī norāda, ka iedzīvotāju, kuri iegulda naudu finanšu instrumentos, īpatsvars ir nedaudz samazinājies salīdzinājumā ar aptaujas, kas veikta pirms sešiem mēnešiem, datiem, tomēr salīdzinājumā ar rudens aptaujas datiem par četriem procentpunktiem pieaugusi to iedzīvotāju daļa, kuri plāno palielināt ieguldījumu apmēru.

Visbiežāk kapitāla vairošanai iedzīvotāji izvēlas pensiju trešo līmeni vai uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu, secināts aptaujā.

"SEB bankas" privātpersonu segmenta vadītāja Elza Rudzīte skaidro, ka šie instrumenti saistīti ar zemāku risku, ir labāk zināmi, turklāt sniedz iespēju saņemt nodokļu atmaksu, tāpēc tie vienmēr ir pieprasītāki par ieguldīšanas instrumentiem ar augstāku risku.

Aptaujas dati rāda, ka pensiju trešais līmenis ir faktiski vienādi populārs visās vecuma grupās, bet īpaši izteikti starp respondentiem vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Šajā grupā pensiju trešajā līmenī iegulda apmēram 80% aptaujāto. Savukārt dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu vairāk pieprasīta starp iedzīvotājiem vecumā no 30 līdz 39 gadiem - to izvēlas katrs trešais.

Visaktīvāk ieguldījumus veic iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem - šajā vecuma grupā naudu finanšu instrumentos iegulda katrs otrais. Vienlīdz aktīvi iegulda arī jaunieši - arī vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem ieguldījumus veic gandrīz katrs otrais.

Starp respondentiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem visvairāk ir arī to, kuri tuvākajā laikā plāno investēt vairāk - 28%. Turklāt jauniešu vidū vairāk ir arī to, kuri plāno sākt ieguldīt, ja nedara to šobrīd. Aptauja rāda, ka jaunieši ir daudz atvērtāki riskantākiem finanšu instrumentiem - vairāk izvēlas akcijas un ieguldījumu fondus.

Starp tiem, kuri iegulda naudu, 43% šim mērķim novirza līdz 50 eiro mēnesī, kamēr 28% aptaujāto iegulda no 50 līdz 100 eiro mēnesī, bet 15% - no 100 līdz 200 eiro. Summu virs 200 eiro mēnesī finanšu instrumentos novirza apmēram 14% ieguldītāju, lielākoties vīrieši un iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem.

Aptaujā secināts, ka sievietes biežāk nekā vīrieši izvēlas instrumentus ar zemāku risku - pensiju fondus vai dzīvības apdrošināšanu. Ja pensiju trešajā līmenī iegulda 67% sieviešu, tad akcijās - 13%, savukārt starp vīriešiem dalījums ir attiecīgi 53% un 21%. Vairāk nekā puse sieviešu ieguldījumos novirza līdz 50 eiro mēnesī, savukārt tieši starp vīriešiem izteikti vairāk ir to, kuri iegulda virs 200 eiro (21%).

Iedzīvotāju aptauju pēc "SEB bankas" pasūtījuma 2024.gada martā veica uzņēmums "Norstat ltvija". Tajā piedalījās 1011 respondenti vecumā no 18 līdz 74 gadiem.