Vienlaikus vairāk nekā puse jauniešu atzīst, ka jūtas vai mēdz justies vientuļi, pat ja regulāri sazinās ar draugiem internetā. Biežāk vientulības sajūtu izjūt pilsētās dzīvojošie puiši.
Aptaujas dati apliecina, ka klātienes komunikācijai joprojām ir būtiska nozīme. Lielākā daļa jeb 64% jauniešu norāda, ka draugs viņus labāk saprot, tiekoties klātienē, nevis sazinoties tiešsaistē. Tas liecina, ka digitālā saziņa ne vienmēr spēj aizstāt personisku kontaktu un emocionālu klātbūtni, norāda iniciatīvas organizatori.
Aptauja arī atklāj, ka jauniešiem draudzības uzsākšana nereti sagādā grūtības. Par lielāko izaicinājumu viņi atzīst spēju uzticēties otram cilvēkam (52%), sarunas noturēšanu (45%), sarunas uzsākšanu (43%) un spēju būt atklātiem par sevi (38%).
“No pētījumiem mēs zinām, ka vismaz viena tuva drauga esamība ir būtisks psiholoģiskās labsajūtas aizsargfaktors, tādēļ ir svarīgi veicināt jauniešu mijiedarbību, radīt vides, kur viņi var tikties, komunicēt un atbalstīt viens otru. Svarīgi arī atcerēties, ka ir jaunieši, kuri piedzīvo sociālo izolāciju vai pieder stigmatizētām grupām, un viņiem attiecības tiešsaistē varbūt vienīgās pieejamās. Šādos gadījumos tiešsaistes attiecības ir būtisks sociālais resurss un var būt vienīgās īstās un tuvās attiecības, ko jaunietim ir iespēja izveidot,” stāsta Bērnu un pusaudžu resursu centra vadītāja Anete Masaļska.
“No aptaujas datiem redzam, ka jauniešiem viņu izaugsmei un sociālo prasmju apguvei ir vajadzīga droša vide, kurā viņi var būt paši un veidot patiesas attiecības. Digitālā saziņa ir ērta un dažkārt var būt vērtīga, īpaši lauku reģionos, kur starp draugiem var būt lielāki attālumi, taču tā nevar pilnībā aizstāt klātienes pieredzi – kopā piedzīvotas emocijas, izaicinājumus un sarunas. Tieši tāpēc “Čē čē čempionātā” jau 20 gadus mērķtiecīgi veidojam uzdevumus, kas stiprina savstarpēju uzticēšanos un sadarbību klasē. Spēcīga komanda sākas ar īstu draudzību,” stāsta “Tele2” valdes priekšsēdētājs Arnis Priedītis.
“Čē čē čempionāts” ir Eiropā lielākais skolu klašu saliedēšanās festivāls. Šī gada čempionāta tēma ir draudzība digitālajā laikmetā, īpašu vērību pievēršot klātienes draudzībai, neskatoties uz digitālās vides sniegtajām iespējām. Paredzams, ka šogad “Čē čē čempionāts” piedalīsies ap 30 000 skolēnu no visas Latvijas, bet finālā, kas trīs dienu garumā norisināsies Ogres Zilajos kalnos, pulcēsies līdz pat 15 000 bērnu un jauniešu.
Aptauja sadarbībā ar “Rait Group” veikta šī gada janvārī un februārī, aptaujājot 500 skolēnus vecumā no 16 līdz 19 gadiem, vēsta “Čē čē čempionāta” organizatori.