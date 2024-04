Aptauja. Vai bieži apmeklējat teātri? Kādi ir pēdējie spilgtākie iespaidi?

Baiba no Ogres:

– Pēdējā izrāde, ko apmeklēju, bija Nacionālajā teātrī, "Dzīvnieks". Man teātris ļoti patīk, bet, kopš ir bērni, to iznāk apmeklēt retāk, nekā vēlētos, taču vismaz divas reizes gadā to noteikti izdarām. Gribētos biežāk aiziet, bet varbūt tad, kad bērni paaugsies, to varēs izdarīt, turklāt uz labajām izrādēm, piemēram, Jaunajā Rīgas teātrī, biļetes tikpat kā nav iespējams dabūt.