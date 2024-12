Aptauja. Vai jūs apmierina sabiedriskā transporta pieejamība novadā?

JUSTĪNE, studente

Jā, esmu apmierināta, jo pārsvarā braucu ar vilcienu, un līdz šim vienmēr ir bijis tā, ka nokļūstu tur, kur jānokļūst. Vienīgi sākumā, tikko parādījās jaunie elektrovilcieni, tad gan bija vairāki kavējumi un izlaisti reisi.

EVIJA, skolotāja

No sabiedriskā transporta veidiem visbiežāk izmantoju vilcienu, un par to es nevaru sūdzēties. Man patīk, ka tajos ir arī ērti nopērkamas biļetes. Nokļūt uz attālākiem novada pagastiem ar autobusu gan ir pagrūti, jo tie kursē vienu vai divas reizes dienā.

INGA, auklē bērniņu

Ikdienā sabiedrisko transportu neizmantoju, jo mēs braucam ar automašīnu. Arī bērnus uz skolu un citur vedam ar auto. Vienīgās reizes, kad bērni ir braukuši ar sabiedrisko transporti, ir skolas ekskursijās, un tad viss ir bijis kārtībā.

MEGIJA, pārdevēja

Ļoti neapmierina, it īpaši, ja no rītiem ir jābrauc ar autobusu. Ne visi tiek iekšā autobusā, un īpaši grūti ir tad, ja jābrauc ar bērnu un ratiņiem. Vēl viena sāpīga tēma ir nelaipnie autobusu šoferi. Es bieži izmantoju sabiedrisko transportu, un ar to ir neapmierināti daudzi pasažieri.