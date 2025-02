Aptauja. Vai Latvija šobrīd iet pareizā virzienā?

Olga, pensionāre

Man šķiet, ka tie, kas ir pie varas, maz domā par tautu, par to, lai cilvēki labāk dzīvotu. Protams, mums ir skaista zeme, skaistas pilsētas, bet to nevar teikt par valdību. Vissāpīgāk man ir par to, ka neizmantojam visu to naudu, ko mums dāvina Eiropa. Tas ir skumji, ka nauda ir pieejama, bet mums tā it kā nav vajadzīga, jo fondu līdzekļi netiek izmantoti.

Edgars, konduktors-kontrolieris

Mums viss ir labi. Mani īpaši iepriecina tas, ka tauta atbalsta tautu. Tas ir jūtams tajos brīžos, kad kādam ir grūti, tad citi nāk palīgā, atbalsta līdzcilvēkus.

Lauris, pašnodarbinātais

Viss ir slikti. Kuru nozari sāc vērtēt, visur ir redzamas problēmas. Algas mums ir mazas, veselības aprūpe daudziem nepieejama, nevar tikt pie dakteriem un speciālistiem. Īsi sakot, mums valstī ir bardaks. Jānāk Lembergam par prezidentu, viņš varētu to visu sakārtot.

Inita, pārdevēja

Es kādu laiku strādāju Somijā, un ziniet, vēl šobrīd bieži domāju, vai tiešām mūsu cilvēki ir sliktāki. Ja salīdzina darba apstākļus, vidi, sociālās garantijas, atalgojumu, drošību par nākotni Somijā un pie mums – tas ir kā diena pret nakti. Un vēl man šķiet, ka tie, kas pieņem lēmumus mūsu valstī, nemaz nesaprot, kā dzīvo cilvēki ar minimālajām algām, pensijām.