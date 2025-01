Aptauja. Vai priecājaties par ziemas atnākšanu?

SILVA, pensionāre

Jā, priecājos, jo nu ir pavisam cits skats visapkārt. Arī gaismiņas un rotājumi ielās izskatās pavisam citādāk, ja ir sniegs. Šodien ir ideāli laikapstākļi, aukstums netraucē. Ja būtu kādi mīnus 27 grādi, tad gan laikam būtu par aukstu.

EDGARS, projektu vadītājs, LIZA, skolotāja

Protams, priecājamies, tāpēc ka ir daudz sniega, ļoti daudz. Mēs to ilgi gaidījām, jau no decembra sākuma, un tagad varam izbaudīt kaut vai kripatiņu no tā, kam vajadzēja būt jau vismaz mēnesi iepriekš.

GUNTARS, bārmenis

Ziema un sniegs – tas ir ļoti skaisti. Ziemā tā ir jābūt, un uzreiz smaids sejā parādās. Lai gan tikko sniegu notīrīju, tas nemazina prieku par brīnišķīgo laiku.

BAIBA, pagaidām bezdarbniece

Jā, noteikti priecājos. Un aukstums mani nebaida, jo visiem laika apstākļiem var atrast piemērotu apģērbu. Galu galā, ja mēs dzīvojam Latvijā, kur ir paredzēti četri gadalaiki, tad ir jābūt četriem gadalaikiem, un par katru ir jāpriecājas.