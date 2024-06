Aptauja. Vai vajadzētu ieviest speciālu terminu nebinārām personām?

RAIMONDS, strādā apģērbu ražošanā

Es domāju, ka nav nepieciešams atsevišķs apzīmējums. Diez vai var piedzimt par kaut ko tādu, kas nav ne sieviete, ne vīrietis. Viņi paši ir kaut ko iedomājušies, tad arī paši lai izdomā tam nosaukumu.

GUNTA, psihoterapeite

Nē, es domāju, ka ne. Visi neitrālie vārdi latviešu valodā ir vīriešu dzimtē. Piemēram, vārds "cilvēks", ar ko nosauc gan vīrieti, gan sievieti. Es domāju, ka tā vispār ir spēle ar identitāti, cilvēki šajā gadījumā apspēlē savu seksualitāti – šodien tādi, nākamgad citādi. Un es nesaprotu, kāpēc tas būtu tik ļoti jāuzsver un pat valoda jāmaina?!

TATJANA, nekustamo īpašumu speciāliste

Vajag, vajag, ja jau viņi tā grib, tad jāizdomā, kā viņus apsaukāt. Nu, piemēram, divdabji vai daudzfunkcionālas personas. Manuprāt, tur ir drusciņ slimam jābūt, lai kaut ko tādu domātu un darītu.

ANITA, pensionāre

Varbūt vajadzētu viņus definēt kaut kādā vārdā, jo mēs esam Eiropas Savienībā, kur to atbalsta, un mēs nekur no tā neizbēgsim. Praidā esot piedalījušies aptuveni 7000 cilvēku, un tur katrs izķēmojas, kā māk. Viņi var sevi saukt, kā tik ienāk prātā! Traka tā pasaule palikusi! Mēs, vecie, varam par to tik pasmieties, bet jaunajiem tādā būs jādzīvo.