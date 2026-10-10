Ar ko Kulbergam iet kopā? Iedzīvotājiem ir gan padomi, gan skarbi vārdi

|
Māris, uzņēmējs:
– Es viņam pilnībā uzticos – cepuri nost! Viņš pats vislabāk zina, ar ko sadarboties un ar ko sākt. Mēs no malas nezinām reālo situāciju, bet tur, manuprāt, daudz kas ir jāsakārto. Vispirms būtu jāķeras pie valsts naudas izlietojuma un atbildības par to. Tas, kas atklājies saistībā ar politiķu lidojumiem, «Rail Baltica» un «airBaltic», rada daudz jautājumu. Piešķirtie līdzekļi jāizmanto sabiedrības interesēs, nevis jāizsaimnieko. Un tas attiecas ne tikai uz valsts līmeni, bet arī pašvaldībām.
|
Ieva, mūziķe un pedagoģe:
– Ja es būtu Kulberga vietā, sadarbotos ar «Nacionālo apvienību». Man patika arī Pūces ideja par mazākuma valdību, lai gan vienam pašam karot ir grūti. Varētu sadarboties arī ar «Jauno Vienotību» – tur ir Baiba Braže, kuru vērtēju kā stabilu politiķi. Tikko ziņās lasīju, ka tiek apspriests «Netflix» nodoklis, bet diez vai tas ir pirmais, ar ko vajadzētu nodarboties. Man daudz būtiskāka šķiet ideja par ministriju apvienošanu – pie tā gan vajadzētu strādāt.
|
Linda, skolotāja:
– Mani politika apbēdina, esmu ļoti vīlusies. Neticu, ka nāks Kulbergs kā Lāčplēsis un kaut ko atrisinās. Mums ir tik attīstīta pasaule, bet kas notiek? No rīta ziņās klausos – ir Zaļais kurss, mainīsim apkures krāsnis, pirksim granulas, kas ir divreiz dārgākas. Dīzeļauto vairs nav labi, pirksim elektroauto, bet vidusmēra cilvēkam tas nav pieejams, īpaši, ja ģimenē ir vairāki bērni… Es neredzu virzību uz to, lai tas būtu cilvēku labā, vairāk tiek domāts par uzņēmumiem un pelnīšanu. Strādāju skolā, kurā nemācās turīgāko ģimeņu bērni, un redzu, ka arī izglītībā situācija ir bēdīga. Ir jāapzinās realitāte – nevis jātaisa reitingi, bet jāiziet cauri skolām un jāpaskatās, kāds ir zemākais līmenis. No tā arī jāsāk, lai mēs varētu tikt tālāk.
|
Henriks, pensionārs:
– Kutelīgs jautājums. Man ir sajūta, ka pēdējos 35 gados viss lēnām gājis uz leju. Tagad, manuprāt, «Nacionālā apvienība» viņiem ir obligātā programma – to paņems noteikti. Iespējams, arī «Jauno Vienotību», bet vai «Jaunā Vienotība» saņemsies, grūti pateikt. Tur ir tik dziļa bedre… Šobrīd galvenās prioritātes ir aizsardzība, drošība un ekonomika. Būs ekonomika – būs nauda veselībai, skolotājiem un visam pārējam. Ja ekonomikas nebūs, nekā nebūs. Var zīmēt zelta mākoņus un solīt visu ko, bet kur ņems naudu? Visi sola, taču valsts jau ir parādos līdz kaklam.
Sestdiena, 10. oktobris, 2026 18:41
Ar ko Kulbergam iet kopā? Iedzīvotājiem ir gan padomi, gan skarbi vārdi
Viens gatavs uzticēties un saka - cepuri nost! Cits šaubās, vai Kulbergs spēs kaut ko mainīt - ko iedzīvotāji sagaida no Kulberga, kādu politisko sadarbību uzskata par iespējamu un kuras problēmas, viņuprāt, būtu jārisina vispirms?