"Dzīvojam Grīvas 23. Pie mājās vienīgais zaļais laukumiņs, kurš pieder mājas iedzīvotājiem.
Bet daudzi mīlošo suņu īpašnieki no Grīvas 21,25,27,29. domā, ka tieši šis zaļais stūrītis ir viņu suņu tualetes, aiz kuriem paliek dzelteni, smirdīgi suņu urīna plankumi," raksta Spodra.
Viņa norāda, ka Grīvas mājā 23 uz visiem iedzīvotājiem vien esot ir divi suņuki. Tos divus vēl varētu pieciest, bet stundas laikā pie virtuves loga dzerot kafiju, dzīvokļa īpašniece saskaitījusi - 12 suņus ar īpašniekiem, kuri ierodas uz šo vienīgo mājas zaļo pleķīti... .
"Tā pieriebies 100 reizes dienā redzēt paceltās kājas uz vienīgiem zaļumiem ap mūsu māju. Lūdzu, mīziniet un apstaigājiet savu māju, kurā dzīvojat. Arī jums ir savi zaļie laukumiņi. Čuriniet zem saviem logiem, neko vairāk neprasam. Vispār sen bija laiks iekārtot Grīvas rajonā suņu pastaigas laukumu, par kuru atbildētu algots darbinieks un pieskatītu kārtību," uz iespējamu risinājumu sava izmisuma sauciena noslēgumā norāda Spodra.
Ko saka cilvēki?*
Guntis Krūmiņš: "Nav ko sēdēt pie loga, jāiet strādāt algots darbs."
Indra Mezule aicina likt mierā sunīšus. "Saimnieki, kas nesavāc kakučus, tos ganiet... Un sunītis pačurās tur, kur viņam liksies vajadzīgs - tā ir viņu saziņas valoda suņu sugā... Kakuči jāpaceļ gan... Ja tas ir publisks zāliens, tad tur var iet gan cilvēks, gan sunītis, gan putns, i pat kaķis... To tur neviens neaizliegs..."
Ingrīdai Rullei ir ierosinājums "Uzlikt kaut kādu sētiņu, lai nevazājas svešie."
Vairis Milts jautā, vai ir mistkastes, kas paredzētas sunīšu atstātajām sekām zālājā. "Saldū, piemēram, ir speciālas urnas, kas paredzētas suņa sūdiem. Daļa saimnieku, pieļauju, tāpēc aiz suņa nevāc, ka nav jau kur to maisiņu likt. Nest rokā cauri visai pilsētai?"
Gita Norde: "Jūs neko nepanāksiet, tikai savus nervus bojāsiet. Iesaku jums pārcelties uz dziļu mežu vai laukiem... Nebūs suņi, cilvēki, putni dziedās.
Dzintra Siriņa atgādina par saimnieka atbildību, sakot "Suns jau nav vainīgs... Atbildība ir saimniekam un tās kakas viņam ir jāsavāc... It kā pēc likuma... Ielieciet plakātu, ka kaka jānes mājās."
Mārīte Kļaviņa pamāca, ka "Vetaptiekās ir nopērkami aerosoli, lai kaķiem un suņiem konkrētās vietās negribētos čurāt. Telpās darbojas labi. Par āru nezinu. Jautājiet vetaptiekās, veterinārajās klīnikās."
Inga Kļaviņa lakoniski komentē: "Nopirkt privātmāju tālu prom no cilvēkiem - vislabākā izvēle manā mūžā! Nespēsiet noticēt, kāds miers un klusums... Iesaku jums to pašu!"
* Publicēšanai portālā komentāru teksti ir gramatiski un stilistiski koriģēti, saglabājot to sākotnējo domu