"Arī es esmu gājis apkārt Kailašam..." Egils Helmanis dalās pārdomās par traģēdiju Nepālā

Viņš sociālajos tīklos raksta: “Pārdomas par Kailašu. Tagad daudzi cilvēki izsakās par Kailašu. Šo nogruvumu daudzi saista ar Kailaša apmeklējumu. Katrs izsaka savas versijas par notikušo nogruvumu, kurā cieta arī Latvijas valsts piederīgie.
Arī es esmu gājis apkārt Kailašam. Tas ir svētais kalns 4 reliģijām: “Hinduisms: Tiek uzskatīts par dieva Šivas mītni.Budisms: Asociēts ar mītisko Meru kalnu, kas ir pasaules garīgais centrs.Džainisms: Vieta, kur pirmais Tirthankara Rišabhadeva sasniedza atbrīvošanos (mokšu).Bōn (Bon): Tibetas senā šamaniskā un animistiskā tradīcija, kurā kalns ir centrālā svētvieta.”
Man Kailaša apiešana bija meditācija vairāku dienu garumā. Kalnā es “nomiru” un “piedzimu” no jauna. It kā veidojas tāda refleksija par savu dzīvi. Ikdienā mums nav laika apstāties un paskatīties uz savu dzīvi. Tur, kalnā, piedzimstot Tu atceries katru sīkumu - kā Tev mācīja ar riteni braukt, kā tēvs veda uz sildīšanām poliklīnikā un sēdēja pie gultiņas lasīdams bērnu grāmatas. Ar smalku pavediena saiti Tu izej caur saitei ar savu ģimeni. Ja nemaldos, tad ejot ap kalnu augstākā pāreja ir ap 6km virs jūras līmeņa. Tas ieved Tevi citā apziņas pakāpē, izmainot apziņas stāvokli.
Visas tās interpretācijas par notikušā nogruvuma iemesliem ir tikai prāta hipotēzes. Cilvēki mēģina attaisnot savas domas par to, kāds ir patiesais Dieva nodoms - mums paliks nezināms. No visas Latvijas sapulcināja cilvēkus vienā grupā, aizveda uz Himalajiem, apveda ap kalnu, un tur viņi izgaisa.
Mums nav jāmin Dieva nodoms. Vislabākais šajā brīdī, ko varam darīt, paņemt svecīti, aiziet uz baznīcu, palūgt mācītājam aizlūgumu par viņiem un pašiem lūgt.”
Jau vēstīts, ka 26. augustā ledāja sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Dabas katastrofā gājuši bojā vairāk nekā 1000 cilvēku, bet vairāk nekā 4700 ir pazuduši.
Tuvu negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas tūristu grupa, kuru bija organizējuši jogas interesenti no "Yantra", bet mazāks Latvijas tūristu skaits dabas katastrofas zonā atradās vietējās firmas "Mighty Himalayan Trek" grupā. Ārlietu ministrijai zināms, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tobrīd atradās reģionā, nav cietuši plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā Nepālā, bet 33 patlaban tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.