Ikšķiles un Ogres "Elīzas" turpina Vislatvijas kustību
"Solidarizējoties ar Ukrainas "māsām", kuras pina maskēšanās tīklus Ukrainā, viņa aizsāka tīklu pīšanas kustību Latvijā, ko nosauca "Elīzas" vārdā. Nosaukums «Elīzas» simbolizē Elīzu no pasakas "Meža gulbji", kur Elīza pina nātru kreklus saviem brāļiem, lai viņus glābtu. Sākot darboties, konsultējāmies ar tērpu mākslinieci, kura savukārt padomu prasīja Zemessardzes un Latvijas armijas pārstāvjiem, jo tīklu pīšanā ir svarīgas nianses, kas jāievēro.
Piemēram, jāizvēlas dabīgi audumi, kas nespīd, nav biezi, ir dabā sastopamās krāsās un tamlīdzīgi. Tā nu esam Ikšķiles un Ogres "Elīzas", kuras turpina šo Vislatvijas kustību, kas nu jau aptver visdažādākos Latvijas nostūrus, tajā skaitā Kuldīgu, Ludzu, Roju, Īslīci un citus. Sociālajos tīklos uzrunāju cilvēkus un drīz vien atsaucās gan ikšķilieši, gan ogrēnieši, kuri bija gatavi iesaistīties," stāsta S.Pujāte, piebilstot, ka šobrīd grupā ir jau vairāk nekā desmit cilvēki – tīklu pinējas un sagatavju (auduma strēmeļu) griezējas, kuras periodiski sanāk kopā dažādās kombinācijās, lai pītu tīklus, un pirmais veikums jau nodots Rīgā, Ventspils ielā 50, biedrībā "Tavi draugi", lai sāktu ceļu uz Ukrainu.
Sintētiski materiāli neder
"Jaunākajam strēmeļu griezējam ir septiņi gadi, vecākajai – 93. Mūsu vidū ir uzņēmēja, volejbola trenere, skolotāja, mājsaimniecības dzīves organizētājas, pensionāre, bērnu mammas un mūsu trumpis – tekstilmāksliniece Līva Kaprāle, kura ar aizvērtām acīm spēj noteikt, kas par audumu, vai viskoze, vai masterizēta kokvilna, vai arī sintētika, kas kamuflāžas tīkliem neder, jo degot kūst.
Ļoti daudzi cilvēki mums piegādā audumus no saviem krājumiem, atdodot lietas, kas pašiem vairs nav nepieciešamas. Saņemam atbalstu arī no "Latvijas Sarkanā Krusta Ogres komitejas", Ikšķiles vidusskolas, Ogres Mūzikas un mākslas skolas (OMMS). Ikšķilietis Alvis atveda zvejas tīklus, teikdams, – būtu vairāk laika, arī nāktu pīt," stāsta S.Pujāte un piebilst, ka šobrīd tīkli top dzīvoklī, bet līdz ar pavasara atnākšanu čaklās dāmas drīzumā varēs pārcelties piesaulītē – privātmājas dārzā.
Maskēšanās tīkli aktuāli ne tikai militāristiem
"Ja tā var teikt, valodas iet no mutes mutē, un kustībai pievienojas aizvien jauni dalībnieki. Tos, kuri vēlas iesaistīties, droši aicinām sazināties, zvanot uz tālruni 25613890 (Sintija) un nākt ciemos. Šobrīd darbs norisinās maziem solīšiem, bet mērķtiecīgi un tuvākajā nākotnē gribētos sasniegt pusapaļo skaitli – pieci tīkli, kur viena tīkla izmērs ir pieci reiz pieci metri. Un tad jau jālūkojas tālāk.
Aicinām cilvēkus atcerēties, ka palīdzība Ukrainai nepieciešama vēl joprojām, jo karš aizvien turpinās. No labdarības organizāciju pārstāvjiem dzirdam, ka sākumā cilvēki ļoti aktīvi iesaistās palīdzības sniegšanā, bet pēc tam psiholoģiski aprodot ar domu par karu, kas turpinās, sāk to uztvert par normu, un palīdzīgo roku kļūst mazāk. Maskēšanās tīkli vēl aizvien ir ļoti aktuāli ne tikai militāristiem, bet civilajiem iedzīvotājiem, piemēram, humānās palīdzības koridoru nodrošināšanai (palīdzības kravu maskēšanai). Ja arī jums ir sajūta, ka nespējat noraudzīties uz Ukrainā notiekošo no malas un vēlaties darīt vairāk, nāciet un iepiniet savu labo enerģiju maskēšanās tīklos ukraiņu brāļiem!" aicina Sintija Pujāte.
Materiālus maskēšanās tīkliem var atstāt arī OMMS
Akcijā iesaistījušies arī OMMS pedagogi. OMMS lietvede mākslas jomā Ilze Kaņepe Stepiņa aicina ikvienu, kuram mājās ir kokvilnas audums, kas varētu noderēt maskēšanās tīklu izveidei to nogādāt OMMS Ogrē, Brīvības ielā 11, skolas darba laikā. "OMMS pedagogi savas un draugu rezerves, ja tā var teikt, ir izsmēluši, tāpēc aicinu šajā akcijā iesaistīties ikvienu, kurš vēlas palīdzēt Ukrainas karavīriem. Kā jau iepriekš minēts, lai izveidotu šos kamuflāžas tīklus, nepieciešami dabīga vai vismaz ar lielāko daļu dabīga materiāla audumi (lins, kokvilna, viskoze), neitrālos, brūnganos, pelēkos, zaļos toņos.
Audumi nedrīkst būt ar spīdumu vai košiem rakstiem. Audumam jābūt tik lielam, lai no tā var sagriezt 3 X 35 – 45 centimetrus garas strēmeles. Der apģērbi, gultas veļa, lakati, audumu atgriezumi un cits tekstils, kas atbilst šiem parametriem. OMMS pirmajā stāvā ir novietots galds un norāde, ka uz tā var novietot tīklu pīšanai paredzētos materiālus. Ikviens, kurš vēlas palīdzēt ar materiāliem, ir laipni gaidīts atnākt un vienkārši atstāt sarūpētos materiālus," saka I.Kaņepe Stepiņa.
Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem (OVV)