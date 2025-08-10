Arī karstā laikā jāatrod iespēja uzturēties ārā, bet jāņem vērā sajūtas

Tomēr vasara ir tieši tas laiks, kad vairāk gribas uzturēties ārā, un tas arī ieteicams. Bet ko darīt, ja darbiem svaigā gaisā vai pastaigām nepietiek spēka?
Cēsu klīnikas fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Inta Kezika pastāsta, ka būtiskāks par pastaigas garumu ir ārā pavadītais laiks. “Svarīgi, lai cilvēks ir svaigā gaisā un trenē sirsniņu, jo sirds ir muskulis, kam arī vajag treniņu. Tas ir būtiski arī cukura diabēta pacientiem, jo tā labāk tiek kontrolēts cukura līmenis, saglabājas labāka asinsrite, mazinās miokarda infarkta risks. Pietiek, ja dienā noejam pusstundu mērenā intensitātē, kad nedaudz, nedaudz ir piekusuma sajūta,” paskaidro Inta Kezika un piebilst, ka svarīgi ir ieklausīties savās sajūtās, pašsajūtā.
“Mēs parasti sakām: jūs varat darīt visu, kas neprovocē sāpes. Ja ir sāpes, tad ķermenis signalizē, ka mēs tam darām pāri. Ja staigājot sāp mugura, kādreiz iesakām pastaigas laikā lietot jostas daļas ortozi. Ja pavisam nevar paiet, var trenēt kāju muskuļus guļus pozīcijā; šādi vingrojumi īstenojami arī tad, ja ir osteoporoze. Ir svarīgi ieklausīties sevī, nepārspīlēt, galvenais, lai kustība sagādā prieku, jo tad izdalās laimes hormons. Ja pārspīlē, tad pašsajūta ir slikta, viss sāp, paaugstinās asinsspiediens, bet mēs kustamies, lai gūtu labsajūtu. Jā, sākumā nedaudz ir jāpiespiežas, bet, ja to dara regulāri, tas kļūst par dzīvesveidu un ķermenis vēlas šīs kustības.”
Vaicāta, kādos gadījumos pat pirms vienkāršām aktivitātēm cilvēkam ieteicams aprunāties, konsultēties ar ģimenes ārstu, speciāliste atbild: “Noteikti pie ārsta ir jāiet, ja pat pie nelielas slodzes cilvēks izjūt spiedošu sajūtu krūtīs vai reiboņus, kas arī palielina krišanas risku. Jebkādi simptomi pie ikdienas pārvietošanās, kad jūtami ierobežojumi, piemēram, izteikta tūska rokām, kājām, elpošanas grūtības, kas var liecināt par izteiktu sirds mazspēju, tāpat asinsspiediens, kas lēkā augšā, lejā. Tad dakteris nosūtīs uz papildu izmeklējumiem, lai saprastu precīzu iemeslu un to palīdzētu risināt.”
“Vasarā seniori aktīvi rosās dārzā, bet dobju rakšana, augu pārstādīšana, ogu lasīšana palielina slodzi, kas var saasināt muguras problēmas,” atgādina Inta Kezika. “Cilvēki, kam ir osteoporoze, nereti gūst kompresijas lūzumu mugurkaulā. Ja ir samazināts kaulu blīvums, skriemelis nepareizas lielākas slodzes dēļ neiztur un vienkārši sabrūk, tā diemžēl bieži notiek.” Tāpēc ārste iesaka sekot līdzi fiziskajām aktivitātēm, lai arī pēc rosīšanās ķermenis justos labi.
Tāpat ārste iesaka senioriem, kuriem ir locītavu vai muguras problēmas, izmantot iespēju piedalīties grupu vingrošanā baseinā. “Tas ir lielisks veids, kā ar mazāku slodzi uz locītavām un muguru nostiprināt muskuļus un trenēt sirdi. Turklāt to var darīt arī peldēt nepratēji.”