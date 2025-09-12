Arnis Kaktiņš par OIK atgūšanas iniciatīvu: “Netaisnīgi maksājuši ir pilnīgi visi"

Kā zināms, biedrība “Tiesiskums.lv” nākusi klajā ar iniciatīvu panākt OIK maksājumu atgūšanu. Turklāt šobrīd situāciju būtiski ietekmē kalendārs – līdz Saeimas vēlēšanām atlicis vien gads. Tas padara jautājumu īpaši aktuālu un rada spiedienu politiķiem reaģēt.
“Ja nebūtu vēlēšanu gada, tad es diezgan skeptiski raudzītos uz sabiedrības iespējām panākt kādas pārmaiņas,” "RīgaTV24" raidījumā “Kārtības rullis” atzīst Kaktiņš. Viņaprāt, ārpus vēlēšanu cikla “visa politiskā elite” būtu gatava vienoties, lai šo neērtību ignorētu. Tomēr reizi četros gados situācija mainās – politiķiem jādomā par saviem reitingiem un izredzēm saglabāt vietu parlamentā. Tad viņi sāk ieklausīties sabiedrības noskaņojumā un meklēt jautājumus, ar kuriem varētu gūt popularitāti.
OIK gadījumā runa ir par tēmu, kas skar pilnīgi ikvienu. Elektrību izmanto praktiski visas mājsaimniecības, uzņēmumus ieskaitot. “Protams, ir cilvēki, kas dzīvo uz ielas, bet viņi neiet balsot. Visi pārējie, kas maksā par elektrību, ir tieši iesaistīti,” saka sociologs. Tieši tāpēc šis jautājums, viņaprāt, ir tik bīstams politiķiem – tas apvieno sabiedrību, nevis sašķeļ.
Kaktiņš arī norāda, ka jau tagad parādās pirmie signāli – daļa politiķu sāk piesardzīgi runāt par nepieciešamību šo problēmu risināt. Tomēr viņš atgādina, ka solījumi vēlēšanu priekšvakarā ne vienmēr pārvēršas reālos darbos: “Protams, jāatceras, ka tas, ko politiķi sola pirms vēlēšanām, automātiski nenozīmē, ka pēc vēlēšanām tas arī notiks. Mēs labi zinām, ka bieži vien solījumi nekrīt makā.”
Sociologa skatījumā OIK jautājums ir unikāls ar savu mērogu – šoreiz nav iespējams sarīdīt vienu sabiedrības grupu pret otru. Visi ir maksājuši un visi ir zaudētāji. “Nav tā, ka vieni kaut ko būtu ieguvuši uz citu rēķina. Šajā gadījumā visi ir maksājuši,” uzsver Kaktiņš.
Tāpēc OIK atgūšanas iniciatīva kļuvusi par simbolu plašākai netaisnības izjūtai sabiedrībā. Vai politiķi šo izaicinājumu uztvers nopietni un piedāvās reālus risinājumus, rādīs tuvākais gads – vēlēšanu tuvums garantē, ka šo jautājumu ignorēt būs ļoti grūti.