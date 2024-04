Ārsta profesija kā gandarījuma profesija. Intervija ar "Gada balva medicīnā 2022" saņēmējiem

Dins Sumerags balvu saņēma nominācijā «Gada ārsts speciālists 2022». Ceļu uz ārsta profesiju viņš sācis, ja tā var teikt, caur mūziku, jo savulaik sākotnēji absolvējis Latvijas Mūzikas akadēmiju operdziedātāja specialitātē un ieinteresējies, kā tad rodas balss.



Balvas saņemšana – sapņa piepildījums



«Ārsta profesija, manuprāt, ir arī tāda kā gandarījuma profesija – ja tu kādam atgriez balsi vai uzlabo dzirdi, vai beidzot viņš var pasmaržot puķīti, rodas gandarījums, ka esi vajadzīgs cilvēkiem,» saka D. Sumerags. Viņš atceras kādu pacienti, kura atnākusi raudot, jo domājusi, ka balsenē ir vēzis, taču tas bijis cits veidojums, ko izdevies veiksmīgi izoperēt. Pēc gada paciente atkal atnākusi raudot, jo sākusi dziedāt baznīcas korī un balss bijusi tik skaista! Viņa pirmo reizi raudājusi aiz bēdām, bet otro reizi – aiz laimes. «Pirmais teikums pēc «labdien» ir – kādas ir jūsu sūdzības. Kad dienā uzklausi kādas 20–30 sūdzības, tad zināmā mērā arī savu enerģiju esi atdevis.



Izaicinājumi operējošiem ārstiem ir gandrīz katru operācijas dienu, jo nekad nevar visu paredzēt, un zināmā mērā medicīna ir māksla,» saka D. Sumerags, kurš, saņemot balvu, atzina, ka šī ir viņa sapņa piepildījuma diena.



«Paldies arī maniem vecākiem. Mamma bija acu ārste, tētis – plaušu ārsts, un es sanāku pa vidu – balsenes ārsts. Paldies arī ģimenei. Mediķu ģimenes vienmēr sagaida savus mīļos citreiz vēlu vakarā. Tās ir garas, smagas dienas, un ir svarīgi būt ģimenē, bet galvenais ir pacients un gandarījums par viņa izārstēšanu. Tas mums ļauj dziedāt,» smaida D. Sumerags.



Balva iedrošina turpmākajam



Vēlāk sociālo tīklu vietnē Facebook D. Sumerags piebilst: «Ar lielu pateicību vēlos izteikt savu gandarījumu par to, ka esmu godpilni ieguvis «Gada balvu medicīnā», kas sniedz lielu atzinību un motivāciju turpināt sekmīgu darbu šajā nozarē. Tas ir milzīgs gods saņemt šādu atzinību no Latvijas iedzīvotājiem, kas ir veltījuši savu laiku un enerģiju, lai novērtētu manu darbu.



Šo balvu uztveru ne tikai kā atzinību par savu personīgo sniegumu, bet arī kā atzinību par visas otolaringologu saimes centieniem. Bez kolēģu un komandas palīdzības mana darbība un sasniegumi nebūtu bijuši iespējami. Paldies Cēsu klīnikas kolektīvam par atbalstu un Rīgas Stradiņa universitātei par lielisko izglītības iespēju un iegūtajām zināšanām!



Vēlos uzsvērt, ka mūsu medicīnas darbs ir mērķēts uz to, lai uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti un palīdzētu tiem, kuri cieš no slimībām. Šī balva ir iedrošinājums un motivācija turpināt darbu un meklēt jaunus veidus, kā palīdzēt cilvēkiem.

Paldies vēlreiz par šo lielisko atzinību. Esmu ļoti pateicīgs un lepns par to, ka varu būt daļa no mediķu kopienas.»



Ģimenes ārste, kurai pacienti uzticas



Savukārt par «Gada ģimenes ārsti 2022» sabiedrības balsojumā kļuvusi ogrēniete Dace Roska, kura profesijai un pacientiem veltījusi vairākas desmitgades. Kā atzīst viņas pacienti – daktere Roska ārstē ne vien slimības, bet arī cilvēka prātu, ir laipna, iejūtīga, allaž iedziļinās problēmās.



«Kad mazie pacienti ir izauguši un, jau paši kļuvuši par vecākiem, atved savus bērnus, tā ir patīkamā sajūta, bet, kad redzu, ka pacienti, kuri bijuši ne tik ļoti senili tajā mirklī, kad sāku strādāt, 20 gados regresē, noveco, kļūst skumji,» atzīst D. Roska, piebilstot, ka vislielākais paldies un vislabākie vārdi ir ģimenes ārstei Anitai Seļezņevai, kura joprojām strādā Ikšķilē un pie kuras D. Roska bijusi rezidentūrā. Daktere A. Seļezņeva viņai bijusi skolotāja ar lielo burtu un vienlaikus otra mamma. Savukārt no bērnības Dace atceras, ka ārstējusi visas lelles un vienmēr zinājusi – viņa būs ārste – cita varianta nav bijis. Daktere ar pacientiem aprunājas arī ārpus viņu saslimšanas, piemēram, par pacienta kaķīti, un, tiekoties nākamreiz, neaizmirst apjautāties, kā klājas arī mīļdzīvniekam.



«Reizēm mēs zinām arī noslēpumus – atnāk jaunas meitenes un par grūtniecību vispirms pastāsta ģimenes ārstei, nevis mammai, jautājot, ko darīt ar šo grūtniecību. Arī tādi gadījumi ir bijuši,» stāsta ārste, piebilstot, ka grūtajā darbā ir arī daudz gandarījuma.



Balvu pasniegšanā D. Roska atzina, ka viņai ir liels gods, saņemot šo augsto darba novērtējumu. «Kad marta sākumā, atnākot uz darbu, izlasīju ziņu par šo balvu, pirmais, kas man radās, bija jautājums, ko tad tādu īpašu esmu paveikusi. Esmu strādājusi tikai tā, kā mācījuši mani skolotāji un ļāvusi sirdsapziņa. Paldies pacientiem, kuri ir mani novērtējuši, paldies par uzticēšanos. Paldies par sadarbību nu jau vairāk nekā 20 gadu garumā. Mans nākamais paldies ir bijušajām un esošajām kolēģēm – māsiņām un ārstu palīgiem Sarmītei, Santai un Laurai. Bet vislielākais paldies ir maniem vecākiem – par mīlestību un atbalstu, stingro plecu, uz kura paraudāt, un padomu. Paldies, ka jūs man esat,» saka D. Roska.



Jāpiebilst, ka Latvijas Ārstu biedrības rīkotais konkurss «Gada balva medicīnā» šogad norisinājās jau 13. reizi.