Par ko balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās? Biedrība "Asociācija Ģimene"

Labi informēti un aktīvi pilsoņi, kuri tic savai ietekmei politiski nozīmīgās izšķiršanās brīžos, ir demokrātijas stūrakmens. Arī gaidāmo Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti ietekmēs tikpat kā ikviena pilsona dzīvi, ka arī sabiedrības vērtību virzienu un ģimenes dzīvotspēju politisko izšķiršanos krustpunktos. To ievērošanu un aizstāvību mēs varēsim prasīt tikai no tiem deputātiem, kuri mums to būs solījuši. Tieši tāpēc ir svarīgi 8.junijā piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās un ievēlēt tādas partijas un politiķus, kuri spēj vislabāk pārstāvēt Latvijas intereses, īpaši ģimenes vērtību un citās jomās.