Mārtiņš, arhitekts
Es pats tā ļoti par ziemu nepriecājos, bet bērniem gan ir lielie prieki par sniegu. Man kaut kā vasaru gribējās garāku. Tagad šajā tumšajā un aukstajā laikā jau sāku ilgoties pēc vasaras. Vai esmu gatavs? Riepu automašīnai nav, apkurei nauda nav sakrāta, bet zābaki būs.
Francis, pensionārs
Man patīk. Ziemai ir jābūt īstai ziemai – kā pienākas. Tā kā dzīvojam dzīvoklī, apkure mums ir mazāk satraucoša problēma, bet citādi ziemai esmu gatavs. Vienīgi nezinu, kā šogad būs ar sniega tīrīšanu pagalmā. Teica, ka pašiem būšot jāmaksā par to, un tad jau neviens īsti negribēs to tīrīt – sastums tikai maliņā, un tad autobraucējiem būs grūti izbraukt.
Inga, konditore
Ziemu gaidu ar šausmām. Man ļoti nepatīk aukstais laiks. Kurināmais man ir sagādāts visai ziemai, malka ir nopirkta pietiekami daudz, tāpēc par to es neuztraucos, bet pati ziema man nepatīk. Aukstums un tumsa – tas ir šausmīgi!
Voldemārs, fotogrāfs
Kā jau normāls zemnieks, ziemu sagaidu pilnā gatavībā. Un ziemai ir jābūt kārtīgai ziemai. Pateicoties mūsu nama apsaimniekotājam, esam pilnā gatavībā ziemas sezonai. Gaidu ziemu un sniegu ar lielu prieku, jo kopā ar mazbērniņiem varēsim vizināties no mūsu pagalmā esošās nogāzītes.