Sestdiena, 22. novembris, 2025 08:57

Liene Ozola
Foto: pexels.com/Liene Ozola
Liene Ozola

Kad rudeni pamazām nomaina ziema, cilvēki sāk gatavoties gada aukstajai sezonai – kāds sakārto māju un sētu, cits papildina malkas krājumus vai izrotā mājokli ar pirmajām gaismiņu virtenēm. Ziemas tuvošanās nāk ar mainīgām izjūtām: vieniem tā ir klusuma un mierīgas kopābūšanas sezona, citi alkst pēc baltas, tīras sniega segas.

Mārtiņš, arhitekts

Es pats tā ļoti par ziemu nepriecājos, bet bērniem gan ir lielie prieki par sniegu. Man kaut kā vasaru gribējās garāku. Tagad šajā tumšajā un aukstajā laikā jau sāku ilgoties pēc vasaras. Vai esmu gatavs? Riepu automašīnai nav, apkurei nauda nav sakrāta, bet zābaki būs.

Francis, pensionārs

Man patīk. Ziemai ir jābūt īstai ziemai – kā pienākas. Tā kā dzīvojam dzīvoklī, apkure mums ir mazāk satraucoša problēma, bet citādi ziemai esmu gatavs. Vienīgi nezinu, kā šogad būs ar sniega tīrīšanu pagalmā. Teica, ka pašiem būšot jāmaksā par to, un tad jau neviens īsti negribēs to tīrīt – sastums tikai maliņā, un tad autobraucējiem būs grūti izbraukt.

Inga, konditore

Ziemu gaidu ar šausmām. Man ļoti nepatīk aukstais laiks. Kurināmais man ir sagādāts visai ziemai, malka ir nopirkta pietiekami daudz, tāpēc par to es neuztraucos, bet pati ziema man nepatīk. Aukstums un tumsa – tas ir šausmīgi!  

Voldemārs, fotogrāfs

Kā jau normāls zemnieks, ziemu sagaidu pilnā gatavībā. Un ziemai ir jābūt kārtīgai ziemai. Pateicoties mūsu nama apsaimniekotājam, esam pilnā gatavībā ziemas sezonai. Gaidu ziemu un sniegu ar lielu prieku, jo kopā ar mazbērniņiem varēsim vizināties no mūsu pagalmā esošās nogāzītes.

