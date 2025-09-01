Atbild iedzīvotāji. Ar kādām sajūtām jūsu ģimenē gaida pirmo skolas dienu?

Madara, vidusskolniece
Gaidu 1. septembri priecīgā noskaņā, jo būšu jaunā skolā. Ceru, ka man būs daudz jaunu draugu un jauki skolotāji. Ģimenē mēs tā īpaši nesvinam jauno mācību gadu, tomēr vakarā kādu svētku kūciņu apēdam.
Tatjana, pensionēta stjuarte
Mani bērni jau ir izauguši no skolas vecuma, bet man 1. septembris saistās ar atmiņām par skolas formas tērpiem. Tas bija tiešām skaisti un radīja īstu svētku sajūtu, ka bērni gāja uz skolu skaisti saposti, visi glītās formās, un tikai krekli un blūzes katram bija citādi. Domāju, ka arī šodienas skolēniem būtu labi valkāt skolas formas, jo tas rada citādu sajūtu.
Daina, pensionāre
1.septembri parasti gaidu ar labām sajūtām. Tas ir kaut kā jauna sākums. Sākas jauns mācību un darba cēliens. Mana meita šobrīd strādā pirmsskolas izglītības iestādē. Arī savu pirmo septembri atceros – kā vecāki mani aizveda uz skolu un sagaidīja no tās. Atceros, kā vecākie bērni ar pirmā zvana skaņām ievadīja mazos pirmklasniekus skolā un klasēs.
Dagnija, strādā valsts iestādē
Mani bērni visi jau sen ir pabeiguši skolu. Tagad skolas laiks ir mazbērniem un arī vairs ne pirmajā klasē. Un mums, vecvecākiem, ir prieks par viņiem, ka viņi mācās, iet uz skolu. Es labprāt gribētu, lai man 1. septembris būtu brīva diena un es varētu to pavadīt kopā ar savu ģimeni, mazbērniem.