Mirdza, strādājoša pensionāre
Man Lāčplēša diena saistās ar cīņām par brīvu Latviju. Tas mums ir pats svarīgākais – sava valsts, sava zeme un neatkarība. Tas ir galvenais. Kaut arī esam maza tauta, tomēr turamies. Kas gan cits mums atliek!?
Nate, pensionāre
Vispirms tā ir vārda diena manam dēlam Ojāram, tāpēc mums vienmēr tie ir svētki dubultā. Man ļoti patīk šī tradīcija, kad iededzam svecītes un atceramies visus tos notikumus, kas saistās ar mūsu valsts neatkarību. Piedaloties dažādos pasākumos, varam pārdomāt to, kas ir bijis pagātnē, jo tas atspoguļojas arī mūsu šodienā.
Edvīns, pensionēts karavīrs
Protams, kā bijušajam karavīram man šie svētki ir armijas un bruņoto spēku svētki. Tā kā man dzīvē ir sanācis dienēt divās armijās, tad šajā dienā ir daudz, ko atcerēties, – gan labais, gan sliktais. Nekur plašos pasākumos nepiedalos, bet parasti šos svētkus svinam ģimenes lokā.
Vladimirs, karavīrs
Šos svētkus uzskatu par sev vistuvākajiem un dārgākajiem. Tā kā dienu bruņotajos spēkos, šī man ir īpaši svarīga diena, kad atceramies pagājušos gadsimtos un mūsdienās kritušos karavīrus, kā arī godinām šobrīd dienestā esošos.