Trešdiena, 12.11.2025 09:34
Kaija, Kornēlija
Trešdiena, 12.11.2025 09:34
Kaija, Kornēlija
Trešdiena, 12. novembris, 2025 08:30

Atbild iedzīvotāji. Ar ko jums saistās Lāčplēša diena?

Liene Ozola
Atbild iedzīvotāji. Ar ko jums saistās Lāčplēša diena?
Foto: OgreNet/Liene Ozola
Trešdiena, 12. novembris, 2025 08:30

Atbild iedzīvotāji. Ar ko jums saistās Lāčplēša diena?

Liene Ozola

Lāčplēša diena, kas tiek atzīmēta 11. novembrī, ir viena no nozīmīgākajām svētku dienām Latvijas patriotiem. Tā aizsākās 1920. gadā kā Lāčplēša Kara ordeņa svinīgas pasniegšanas diena, godinot tos karavīrus, kuri ar īpašu drosmi un varonību piedalījās Latvijas brīvības cīņās. Vēlāk šī diena kļuva par visu Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas dienu, simbolizējot tautas cieņu, pateicību un vienotību.

Mirdza, strādājoša pensionāre

Man Lāčplēša diena saistās ar cīņām par brīvu Latviju. Tas mums ir pats svarīgākais – sava valsts, sava zeme un neatkarība. Tas ir galvenais. Kaut arī esam maza tauta, tomēr turamies. Kas gan cits mums atliek!?

Apt11Mirdza.jpg

Nate, pensionāre

Vispirms tā ir vārda diena manam dēlam Ojāram, tāpēc mums vienmēr tie ir svētki dubultā. Man ļoti patīk šī tradīcija, kad iededzam svecītes un atceramies visus tos notikumus, kas saistās ar mūsu valsts neatkarību. Piedaloties dažādos pasākumos, varam pārdomāt to, kas ir bijis pagātnē, jo tas atspoguļojas arī mūsu šodienā.

Apt11Nate.jpg

Edvīns, pensionēts karavīrs

Protams, kā bijušajam karavīram man šie svētki ir armijas un bruņoto spēku svētki. Tā kā man dzīvē ir sanācis dienēt divās armijās, tad šajā dienā ir daudz, ko atcerēties, – gan labais, gan sliktais. Nekur plašos pasākumos nepiedalos, bet parasti šos svētkus svinam ģimenes lokā.

Apt11Edvins.jpg

Vladimirs, karavīrs

Šos svētkus uzskatu par sev vistuvākajiem un dārgākajiem. Tā kā dienu bruņotajos spēkos, šī man ir īpaši svarīga diena, kad atceramies pagājušos gadsimtos un mūsdienās kritušos karavīrus, kā arī godinām šobrīd dienestā esošos.

Apt11Vlads.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?