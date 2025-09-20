|
JOLANTA, mūziķe
Ārpus mājas pusdienoju ļoti reti. Nav noteiktas situācijas, kad. Tas vairāk atkarīgs no sajūtām un vēlmēm. Izņēmums ir svētku reizes, piemēram, bērnu pirmā vai pēdējā skolas diena, ko cenšamies nosvinēt ar pusdienām ārpus mājas. Eksotiskākais, ko esam baudījuši, ir populārie suši un Indijas restorāna ēdieni.
|
IEVA, strādā valsts iestādē
Visbiežāk pusdienoju ārpus mājas svētku reizēs vai tad, kad nevaru izdomāt, ko pagatavot, vai gribas nobaudīt kādu interesantu ēdienu. Galvenais nosacījums – lai ēdiens kafejnīcā būtu garšīgs, veselīgs un skaisti noformēts.
|
DANIELS, students
Ļoti reti. Ja sanāk kaut kur izbraukt, tad gan ēdu kaut kur citur. Neizvēlos neko eksotisku, jo man garšo parasti ēdieni – kartupeļi, makaroni, kotletes. Vislabāk man patīk, ja ir iespēja līdzīgi kā "Lido" pašam uzlikt, ko vēlos, un ātri paēst, nevis ilgi gaidīt ēdienu kā restorānā.
|
LUDMILA, pensionāre
Ārpus mājas pusdienoju tikai tad, kad esmu kaut kur izbraukusi, vai svētkos. Ja, piemēram, aizbraucu atpūsties pie jūras, tad, protams, nākas pusdienot kaut kur tuvumā. Man vislabāk garšo vienkārši, bet svaigi ēdieni, labprāt izvēlos gaļu un zaļos salātus.
Atbild iedzīvotāji. Cik bieži dodaties pusdienot ārpus mājas?
No 28. jūnija līdz 14. septembrim Latvijā norisinājās “Mājas kafejnīcu dienas”. Tās aicināja doties ceļojumā cauri 42 Latvijas reģioniem, kur apmeklētājus mājas kafejnīcās sagaidīja gan tradicionālas, gan jaunas garšas, īpaši stāsti un sirsnīga uzņemšana.