Nikolajs Ļebedjevs, pensionārs
Es, godīgi sakot, par to neesmu domājis – vai visu plastmasu var otrreiz pārstrādāt. Taču tas nemaina
manus paradumus. Tāpat ikdienā es atkritumus šķiroju un plastmasas atkritumus metu mājas pagalmā novietotajā atbilstošajā konteinerā. Plastmasas atkritumu man ir vismazāk, jo pudeles nododu, bet pārējais ir tikai tas, ko veikalā nopērku kā iepakojumu. Ja ir izvēle starp plastmasu un papīru, es izvēlos pirkt papīra iepakojumā.
Rolands Rancāns, celtnieks
Gan jau ka var visu plastmasu pārstrādāt. Esmu bijis "Getliņos" un redzējis, kā notiek atkritumu šķirošana ar rokām – kā strādnieki to dara. Tā kā ilgāku laiku esmu dzīvojis un strādājis Zviedrijā, var teikt, ka esmu iedresēts atkritumus šķirot arī ikdienā. Tur tas tiek ļoti stingri ievērots. Un esmu tikai par to, lai plastmasas atkritumi tiktu šķiroti un pārstrādāti.
Žanna, trauku mazgātāja
Es pati savās mājās šķiroju atkritumus un atsevišķi šķiroju arī plastmasu. Īpaši pudeles, jo domāju, ka tās visas speciālā pārstrādes rūpnīcā var izmantot kā otrreizējo izejvielu. Bet vispār es domāju, ka veikalos vajadzētu mazāk pārdot preces plastmasas iepakojumā. Agrāk vairāk bija stikla un papīra iepakojums, un arī tagad tā vajadzētu būt.
Arnis Čakšs, viesu nama "Sidrabozoli" īpašnieks
Domāju, ka visu plastmasu var pārstrādāt, tikai ir nepieciešama attiecīga temperatūra rūpnīcā. Paši gan mājās, gan viesu namā atkritumus šķirojam un rīkojam arī talkas atkritumu savākšanai. Tas, ko esmu novērojis, – depozīta sistēma ir nākusi par labu, jo kopējais atkritumu apjoms ir stipri samazinājies. Savulaik talkā gar Mazo Juglu savācām apmēram 20–30 maisus ar atkritumiem, bet tagad tas daudzums ir apmēram 5–10 maisi.
Sadarbībā ar SIA “Zaļā josta”