Ina, pavāre
Liela daļa valsts naudas tiek tērēta neapdomīgi, netiek sniegta palīdzība tiem, kam to visvairāk vajadzētu, tāpēc viņiem nereti ir jātiek galā pašiem bez jūtama atbalsta. Un to parādu mēs nespēsim nomaksāt. Labi, ja mūsu bērni un mazbērni to varēs atdot. Protams, ceļi tiek sakārtoti un citas ilgtermiņa lietas tiek darītas, bet galvenais, lai nauda netiek izšķērdēta.
Amanda, studente
Es domāju, ka drošībai nevajadzētu tik daudz naudas tērēt. Manuprāt, tas ir par daudz. Bet valsts vadītājiem tas laikam ir labāk zināms un saprotams. Visām valstīm nākas aizņemties naudu, lai īstenotu lielus projektus un ieceres, taču mēs visi pardzīvojam par tādiem projektiem kā “Rail Baltica”, kur ir acīm redzams naudas nelietderīgs izlietojums.
Jānis, autovadītājs
Slikti, ka pieaug valsts parāds. Pēc tam taču kādam šī nauda būs jāatdod! Un kurš tad to darīs? Pašiem vien nāksies atmaksāt aizdevējiem. Turklāt mūsu valdībai ir tendence kopējo naudu šķērdēt pa labi un pa kreisi. Ar savu naudu prot rīkoties taupīgi, bet ar kopējiem līdzekļiem ne.
Ainārs, autovadītājs
Labāk ir aizņemties naudu, lai varētu turpināt valsts attīstību un lielos projektus. Bez naudas neko nevar īstenot, un tā ir labāk, nekā dzīvot nabadzībā. Lai attīstītos, visas valstis aizņemas naudu. Pie reizes noteikti ir arī kādas mahinācijas, bet bez naudas valsts nevar virzīties uz priekšu.