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Dāgs, students
Šovasar palīdzu dažādos darbos mājās – skaldu un zāģēju malku, palīdzu remontēt māju. Jūnijā ar ģimeni braucām uz kapusvētkiem Madonā, tajos parasti satiekas visi radi. Dejoju kolektīvā “Ūsiņš”, pie viena dejotāja laukos notika sporta spēles. Tāds pasākums bija pirmo reizi, ceru, ka izveidosies par tradīciju. Vasarā noteikti vajag peldēties, man vislabāk patīk peldvieta Dubkalnu karjerā.
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Rudīte, sociālā darbiniece
Vasarā ar ģimeni braucam uz kapusvētkiem Alūksnē, Smiltenē un Ogrē. Dodamies arī pie dabas, apmeklējam pilsētu svētkus. Pārbaudītas vērtības ir Smiltenes pilsētas svētki, Sabiles Vīna svētki, Kantri festivāls. Noteikti vismaz reizi vasarā tiekamies Sabilē, tur dzīvo znota vecāki. Ļoti skaista vieta. Vasarā siltums jābauda Latvijā. Citiem iesaku vasarā apmeklēt pilsētu svētkus – tajos parasti ir dažādi pasākumi gan pieaugušajiem, gan bērniem, atliek tikai izvēlēties.
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Jānis, strādā celtniecībā
Vasarā daudz strādāju, pat atvaļinājuma laikā. Ziemā vairāk izdodas atpūsties. Idejas kaut kur doties parasti rodas spontāni. Aizbraucam uz pilsētu svētkiem, esam bijuši uz svētkiem Ķegumā, Aizkrauklē, Kuldīgā, Ogrē, Lielvārdē. Citreiz Facebook ieraugu kādu pasākuma programmu, ja uzrunā – aizbraucam. Citiem vasarā iesaku atpūsties, ar ģimeni paceļot pa Latviju. Mums foršs brauciens izdevās uz Ventspili pagājušajā vasarā – tur ir, ko darīt. Tepat var aizbraukt uz AB parku, pastaigāties pa Siguldu.
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Zaiga, strādā pedagoģijā
Vasarā man patīk apmeklēt dažādus koncertus. Šovasar gan vēl nav sanācis nekur aizbraukt, jo apgūstu jaunsargu instruktoru kursu – daudz jaunu zināšanu. Redzēju, ka augustā būs Ogres svētki – tos plānoju apmeklēt. Īpaši interesē sporta aktivitātes. Augustā notiks arī Rīgas pilsētas svētki. Šobrīd notiek interesants pasākums “Mājas kafejnīcas”, varbūt arī pati kādu apmeklēšu.
Sestdiena, 1. augusts, 2026 15:54
Atbild iedzīvotāji. Kā pavadat vasaru?
Aiz loga jau augusts, un vasara pāri pusei. Sarunās ļaudis pastāstīja par to, ko izdevies paveikt un kas vēl plānots līdz rudenim.