Otrdiena, 23. decembris, 2025 16:30

Atbild iedzīvotāji. Kā svinēsiet svētkus? Ko novēlat sev un tuvajiem?

Liene Ozola
Foto: pexels.com/Liene Ozola
Tuvojoties Ziemassvētkiem, laikraksts "Ogres Vēstis Visiem" vaicāja iedzīvotājiem kā viņi svinēs gaidāmos svētkus un ko novēl sav un saviem tuvajiem.

VLADIMIRS, pensionārs

Svētkus svinēsim mājās, ar sievu divatā. Vairāk neviena nebūs. Mūsu vecumā vairs negribas neko skaļu – gribas svētkus nosvinēt mierīgi. Sataisīsim kādas uzkodiņas, varbūt iedzersim kaut ko stiprāku – tie arī būs mūsu svētki. Mīļajiem novēlu laimi, mieru un veselību! Mūsu vecumā galvenais ir veselība.

ANITA, pensionāre

Svētkus svinēsim kopā ar bērniem. Tā jau ir tradīcija, jo man ir arī dzimšanas diena. Esmu dzimusi 26. decembrī, un šoreiz, tāpat kā citus gadus, būsim visi kopā. Saviem mīļajiem novēlu dzīvesprieku un turēt galvu augšā! Visiem novēlu Dieva palīdzību, jo Dievs ir labs – Viņš palīdz visiem, kas Viņu lūdz. “Lūdziet, un jums taps dots!” – šis apsolījums joprojām ir spēkā.

MĀRTIŅŠ, jurists

Svētkos iesim uz koncertu. Mums jau ir nopirktas biļetes uz grupas “Labvēlīgais tips” koncertu Ķīpsalas hallē. Mēs uz šādu koncertu bijām jau pagājušajā gadā, un mums ļoti iepatikās tādā veidā pavadīt svētkus, tāpēc nolēmām šogad atkal apmeklēt svētku koncertu. Savukārt saviem tuvajiem novēlu veselību, prieku un laimi! Visu to labāko!

ZITA, mājsaimniece

Svētkus svinēsim mājās, ģimenes lokā. Vecākais dēls speciāli atbrauks no ārzemēm, no Anglijas, lai būtu kopā ar vecākiem. Jā, svētkus svinēsim ģimenes lokā. Es visiem novēlu veselību, jo, ja būs veselība, tad viss pārējais arī būs.

