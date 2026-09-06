Atbild iedzīvotāji: Kā tiekat galā ar komunālajiem rēķiniem? Ko domājat par gaidāmo apkures cenu kāpumu?

|
Uģis, autodiagnostiķis elektriķis
Dzīvoju privātmājā, ko apkurinām ar malku un granulām. Pagājušajā sezonā granulu cenu kāpumu izjutām – iepriekš paleti varēja nopirkt par 280 eiro, vēlāk cena sasniedza jau 380 eiro. Granulas bija grūti dabūt, bija jāgaida. Sezonā mums vajag kādas astoņas paletes. Apkurei naudu atliekam katru mēnesi, bija arī uzkrājumi, tāpēc augstāko cenu dēļ nevajadzēja no kaut kā atteikties. Arī šogad granulas pirku ap 380 eiro par paleti, malka un granulas ziemai jau sagādātas.
Šobrīd siltinām māju – sākām ar jumtu, nākamgad plānojam fasādi. Ceru, ka apkures patēriņu izdosies samazināt par 30–40 procentiem. Nākotnē gribētu uzstādīt arī saules paneļus un, iespējams, papildināt apkures sistēmu ar siltumsūkni. Domāju, ka kurināmais jāiegādājas laikus. Ja visi to dara pēdējā brīdī, rodas liels pieprasījums un rindas, aug arī cenas.
|
Andris, lēdmanietis, pensionārs
Dzīvoju daudzdzīvokļu mājā. Līdz šim komunālos maksājumus esam spējuši apmaksāt. Pirms dažiem gadiem maksa par apkuri bija augstāka, nekā tā ir tagad. Šobrīd mājā notiek renovācijas darbi – siltināšana, apkures, ūdensvada un kanalizācijas sistēmu maiņa. Pēc renovācijas katrā dzīvoklī būs individuālā siltuma uzskaite, varēsim paši regulēt siltumu un taupīt. Ceru, ka apkures rēķini samazināsies un ietaupījums vismaz daļēji nosegs kredīta maksājumu.
|
Santa, lēdmaniete, sociālā pedagoģe
Dzīvoju nerenovētā daudzdzīvokļu mājā “Āres”, mums ir centralizētā apkure. Ģimenē esam divi strādājošie un divi bērni. Līdz šim rēķinus esam spējuši samaksāt, parādu nav, taču ziņa par gaidāmo apkures cenas pieaugumu ļoti satrauc. Mums aug bērni, ir daudz ikdienas izdevumu, bet vēl vairāk domāju par pensionāriem: kā samaksās tie, kuri jau tagad knapi savelk galus? Jau tagad dārgs ir ūdens, atkritumi, apsaimniekošana, bet klāt nāk arī pārtika, telefons, internets, automašīnas izmaksas. Daudziem vēl jāmaksā kredīts vai īre.
Mani biedē, vai pēc visu rēķinu nomaksas cilvēkiem vispār paliks pietiekami normālai dzīvei. Mēs negribam pārcelties – mīlam Lēdmani, bērni šeit iet skolā, mums patīk mūsu ciems. Dzīvoklis ir mūsu īpašums, taču apkures veidu paši mainīt nevaram. Savā ziņā esam situācijas ķīlnieki. Manuprāt, tik būtisks cenu kāpums nav adekvāts, un šī problēma būtu jārisina arī valstiskā līmenī.
|
Veneranda, dzīvo Lēdmanē, bibliotekāre
Dzīvoju divistabu dzīvoklī “Bērzos”, šobrīd notiek mājas renovācija. Rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem vienmēr esmu nomaksājusi laikus. Jūnijā rēķins bija 105 eiro, jūlijā – 113 eiro. Klāt jau nācis maksājums par renovācijas aizdevumu – jūnijā 9,39 eiro, jūlijā 18,55 eiro. Nav arī saprotams, kāpēc rēķinā joprojām tiek iekļauts 61 eiro avansa maksājums mērķa uzkrājumam, lai gan renovācijas darbi jau ir sākušies. Ziemā komunālie maksājumi pārsniedz 200 eiro, tāpēc gaidāmais apkures tarifa pieaugums uztrauc. Esmu pensijā, bet vēl strādāju un rēķinus samaksāšu, taču tad būs jādomā, uz ko citu ietaupīt.
Mūsu 36 dzīvokļu mājā pārsvarā dzīvo seniori, un nezinu, kā cilvēki ar mazu pensiju tiks galā. Ziemā manā guļamistabā temperatūra mēdz noslīdēt pat līdz 11–12 grādiem, ceru, ka pēc renovācijas vairs nevajadzēs salt. Taču ar pašu darbu norisi neesmu apmierināta – gribētos, lai tos veic kvalificēti speciālisti, darbi ritētu raitāk un būtu labāka komunikācija ar iedzīvotājiem. Arī renovācijas kredīts būs jāmaksā ilgus gadus. Ja vienlaikus pieaugs apkures izmaksas, cilvēkiem būs ļoti grūti.
Svētdiena, 6. septembris, 2026 14:09
Atbild iedzīvotāji: Kā tiekat galā ar komunālajiem rēķiniem? Ko domājat par gaidāmo apkures cenu kāpumu?
Tuvojoties apkures sezonai, arvien lielāku iedzīvotāju satraukumu rada gaidāmais siltumenerģijas tarifu kāpums.