Atbild iedzīvotāji. Kā tu jūties savā valstī?

Vai cilvēki jūt, ka valsts par viņiem rūpējas – sniedz atbalstu un drošību – un izturas ar cieņu? Jo valsts rūpes nav tikai pabalsti – tā ir arī attieksme, sadzirdēšana un iesaiste. Vai cilvēki jūtas piederīgi, redz valsts atbalstu, uzticas valdībai? Šie jautājumi liek domāt ne vien par politiku, bet arī par valsts attieksmi, tās vadības cilvēcību ikdienā.

Agnija, skolotāja

Es jūtos labi. Man šķiet, ka mūsu valstī dzīvot ir droši, turklāt valsts arī domā par bērniem un jaunajām ģimenēm. Mums ir ģimenes pabalsti, māmiņalgas, pensijas, kas tiek maksātas savlaicīgi. Tāpat medicīna un izglītība tiek nodrošināta. Protams, daudz ko varētu vēlēties vēl labāk, taču uzskatu, ka situācija mūsu valstī uzlabojas ar katru gadu.

Ņina, pensionāre

Man viss patīk. Manā vecumā vairs nepiedien izvirzīt kaut kādas kaprīzas prasības. Mans moto ir: ja staigājam, tad esam dzīvi. Es katru dienu cenšos nostaigāt tos desmit tūkstošus soļus un jūtos labi.

Sergejs, metāla konstrukciju speciālists

Es teikšu tā: ja mēs turpināsim tādā paša garā, tad tādas Latvijas vairs nebūs. Vispirms būtu jādomā par mūsu tautu, par latviešiem. Kā Ulmanis mācīja – vairāk eksportēt, mazāk ievest. Bet, ja runājam par mani un manu ģimeni, es jūtos lieliski, jo strādājam un pelnam ārpus Latvijas.

Līga, jauna pensionāre

Mani viss apmierina. Mēs paši skatāmies uz dzīvi ar optimismu, neklausāmies sliktas ziņas, ceļam māju un maucam tik uz priekšu! (Smejas.) Dzīvoju tik nost, lāpstu rokā kopju dārzu un nesūdzos ne par ko.

