Laikraksts "Ogres Vēstis Visiem" jautāja iedzīvotājiem, kā viņi vērtē drošības situāciju savā novadā.

Velta, strādā tūrisma centrā

Es uzskatu, ka kopumā viss ir labi, situācija ir normāla, tas nozīmē, ka cilvēki veic savu darbu. Es kā autovadītāja vairāk varu komentēt satiksmes drošības situāciju un par to varu teikt, ka ļoti daudz kas ir atkarīgs no pašiem autobraucējiem. Prātu jau policija cilvēkiem nevar iestādīt. Pašiem ceļu satiksmes dalībniekiem arī par savu un citu drošību ir jārūpējas.

Zinaīda, pensionāre

Es jūtos droši. Pat tad, kad sanāk vēlāk doties mājup, piemēram, no kāda koncerta vai cita pasākuma, un pat ja man gadās iet cauri tunelim, neesmu piedzīvojusi nedrošas situācijas, un man nav bail. To pašu varu teikt arī par klaiņojošiem dzīvniekiem vai iereibušiem cilvēkiem – tos uz ielām gandrīz nemanu, un tie mani netraucē.

Viktors, laukstrādnieks

Drošības situācija ir laba. Agrāk uz ielām varēja redzēt daudz vairāk bezpajumtnieku, īpaši stacijas rajonā, bet šobrīd tos gandrīz nemana. Regulāri tiek veikti policijas reidi. Ja man būtu jāvērtē 10 ballu sistēmā, es dotu 8 balles, jo tas ir labs rezultāts, un, lai to sasniegtu, ir skaidrs, ka jāiegulda darbs.

Tamāra, pensionāre

Man šķiet, ka viss ir labi, un, ja nevaru atcerēties nekādas draudošas situācijas, tad viss ir kārtībā. Pa vakariem es nestaigāju, jo visas darīšanas nokārtoju pa dienu. Iereibuši cilvēki un bezpajumtnieki uz ielām vai nu man nav trāpījušies ceļā, vai arī es viņus vienkārši nepamanu. Kopumā viss ir normas robežās.

