Pirmdiena, 20. aprīlis, 2026 09:09

Atbild iedzīvotāji. Kā vērtējat dzīves kvalitāti pirms pieciem gadiem un šodien?

Liene Ozola
Foto: VisitOgre/Liene Ozola
Administratīvi teritoriālās reformas laikā tika solīti dažādi ieguvumi, bet vai iedzīvotāji tos reāli izjūt sava novada attīstībā? To vaicājām Ikšķiles iedzīvotājiem.

Una, strādā loģistikā

Novadā dzīvoju tikai trīs gadus, bet redzu, ka attīstība notiek – ir uzbūvēti jauni veikali, ir jaunas darbavietas, pamazām remontē ceļus. Gribētu, lai Ikšķilē ir labāki ceļi, lai ierīko vairāk suņu atkritumu kastes. Manā dzīvē labklājības līmenis ir nedaudz uzlabojies, bet vēl ir, kur tiekties.

Armands, uzņēmējs

Mūsu novadā dzīves kvalitāte kļuvusi sliktāka – sniegu netīra, ielas neremontē, pasākumi nenotiek, Jāņu balle arī vairs nenotiek. Lai situācija uzlabotos, ir jāremontē infrastruktūra, jāatjauno baseins, jāatjauno Jāņu balles un brīvdabas kino. Valstī kopumā nekas īpaši nav mainījies. Personīgajā dzīvē gan viss bez pārmaiņām, viss skaisti.

Laura, uzņēmēja

Manā dzīvē uzlabojumu ir daudz, bet pilsētā tos tik izteikti nejūtu – agrāk attīstība bija redzamāka. Ikšķilē būtu svarīgi ierīkot vairāk bērnu rotaļlaukumu un domāt par jauniešiem – viņu iespējām kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku. Tāpat ceļu stāvoklis šobrīd ir ļoti slikts.

Jānis, strādā finanšu nozarē

Personīgajā dzīvē, protams, ir augšupeja, pats par to rūpējos. Ikšķilē pēdējos gados strauja attīstība nav jūtama. Domāju, ka visas tās reformas bagātām mazpilsētām nenāk par labu. Ja novadā iedzīvotāju skaits turpinās pieaugt, jādomā par plašākiem bērnudārziem.
