Atbild iedzīvotāji. Kā vērtējat elektrostaciju apsaimniekošanu uz Daugavas?

Nadežda, pensionāre

Daugava ir lieliska vieta atpūtai. Mēs varam lepoties un priecāties, ka tik daudzi cilvēki gan pilsētās, gan privātmājās apdzīvo upes krastus. Tā ir liela prvilēģija, un es uzskatu, ka cilvēku intereses ir primāras, domājot par ūdens līmeņa pazemināšanu Daugavā.

Klinta, auklē bērniņus

Domāju, ka cilvēkiem, kas dzīvo upes tuvumā, ir jārēķinās ar to, ka remontdarbi un pārbaudes elektrostacijā ir jāveic, jo elektrība ir vajadzīga visiem. Reizēm cilvēki pārāk daudz raizējas par sīkumiem. Man varbūt ir vieglāk runāt, jo es nedzīvoju pie Daugavas, bet, manuprāt, tas ir jāpacieš.

Ilma, pašnodarbinātā

Es vairāk uztraucos nevis par to, ka cilvēki nevar tur atpūsties un peldēties, bet par to, kā šādos apstākļos jūtas dzīvā radība, proti, upē dzīvojošās zivis. Protams, ka ir nepieciešams arī staciju remontēt. No otras puses, tagad ir labi – kājām var aizstaigāt līdz Meinarda salai.

Baiba, lietvede

Par Daugavu es nezināšu pateikt, bet mani uztrauc mazo upju hesi, konkrēti Ogres upes elektrostacija. To darbinot, nemaz netiek domāts par cilvēkiem un zivīm. Zivju ceļi nav izbūvēti, tāpēc upe lejpus stacijas faktiski ir mirusi. Reizēm upes gultne ir pavisam sausa.