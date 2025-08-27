Trešdiena, 27.08.2025 22:41
Atbild iedzīvotāji. Kā vērtējat izdienas pensiju sistēmu Latvijā?

Jautājumu par reformām izdienas pensiju sistēmā Latvijas politiķi mēģina cilāt jau gadiem, taču līdz nekādām izmaiņām nav nonākts, kas pamatā saistīts ar iesaistīto nozaru darbinieku aktīvo pretestību izmaiņām un biedinājumiem par iespējamu cilvēku masveida aiziešanu no darba. Vairāku nozaru arodbiedrības paudušas neapmierinātību ar šiem plāniem, tādēļ netiek izslēgta arī vēršanās Satversmes tiesā.

Ņina, pensionāre

Mani vairāk uztrauc tas, ka laiku pa laikam pavīd idejas par pensionēšanās vecuma palielināšanu līdz 70 gadiem. Tad cilvēki tiešām līdz tam nenodzīvos. Bet par tiem, kas aiziet pensijā agrāk nekā citi, visbiežāk viņi turpina strādāt un saņem gan pensiju, gan vēl citus ienākumus. Tāpēc to vajadzētu ļoti izvērtēt. Tās varētu būt daudzbērnu mātes, psihoneiroloģiskā dispansera kopēji u. c. profesijas, kam pienāktos izdienas pensija.

Apt22Nina.jpg

Anita, pavāre

Vajadzētu mainīt visu pensiju sistēmu kopumā, jo man, piemēram, ir 40 gadu darba stāžs, bet pensija pagaidām sanāk tikai apmēram 400 eiro. Par izdienas pensijām domāju tā, ka ir profesijas, kam pienāktos pensionēties agrāk, bet ir profesijas, kurās strādājošie ne ar ko īsti neatšķiras no citiem, un tiem 50 gados iet pensijā – tas nav normāli.

Apt22Anita.jpg

Velta, pensionāre

Šo jautājumu ir grūti izšķirt, jo ir profesijas, kurās nevar strādāt līdz 65 gadu vecumam, bet ir tādi, kas aiziet priekšlaicīgi pensijā un tad vēl pelna citās darba vietās. Tas nav godīgi pret citiem strādājošajiem, jo nodokļus mēs maksājam visi. Primāri izdienas pensijas pienāktos tajās profesijās, kurās tiek apdraudēta cilvēka dzīvība un veselība.

Apt22Velta.jpg

Ināra, pensionāre

Domāju, ka policisti un ugunsdzēsēji ir pelnījuši aiziet pensijā agrāk nekā citu profesiju pārstāvji. Ziniet, es pati esmu pensijā, un man nav žēl, ka arī citi aiziet. Un tie, kas veic bīstamus darbus, to noteikti ir pelnījuši.

Apt22Inara.jpg

