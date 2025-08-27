Atbild iedzīvotāji. Kā vērtējat izdienas pensiju sistēmu Latvijā?

Ņina, pensionāre
Mani vairāk uztrauc tas, ka laiku pa laikam pavīd idejas par pensionēšanās vecuma palielināšanu līdz 70 gadiem. Tad cilvēki tiešām līdz tam nenodzīvos. Bet par tiem, kas aiziet pensijā agrāk nekā citi, visbiežāk viņi turpina strādāt un saņem gan pensiju, gan vēl citus ienākumus. Tāpēc to vajadzētu ļoti izvērtēt. Tās varētu būt daudzbērnu mātes, psihoneiroloģiskā dispansera kopēji u. c. profesijas, kam pienāktos izdienas pensija.
Anita, pavāre
Vajadzētu mainīt visu pensiju sistēmu kopumā, jo man, piemēram, ir 40 gadu darba stāžs, bet pensija pagaidām sanāk tikai apmēram 400 eiro. Par izdienas pensijām domāju tā, ka ir profesijas, kam pienāktos pensionēties agrāk, bet ir profesijas, kurās strādājošie ne ar ko īsti neatšķiras no citiem, un tiem 50 gados iet pensijā – tas nav normāli.
Velta, pensionāre
Šo jautājumu ir grūti izšķirt, jo ir profesijas, kurās nevar strādāt līdz 65 gadu vecumam, bet ir tādi, kas aiziet priekšlaicīgi pensijā un tad vēl pelna citās darba vietās. Tas nav godīgi pret citiem strādājošajiem, jo nodokļus mēs maksājam visi. Primāri izdienas pensijas pienāktos tajās profesijās, kurās tiek apdraudēta cilvēka dzīvība un veselība.
Ināra, pensionāre
Domāju, ka policisti un ugunsdzēsēji ir pelnījuši aiziet pensijā agrāk nekā citu profesiju pārstāvji. Ziniet, es pati esmu pensijā, un man nav žēl, ka arī citi aiziet. Un tie, kas veic bīstamus darbus, to noteikti ir pelnījuši.