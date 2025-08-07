Atbild iedzīvotāji. Kā vērtējat jaunos alkohola tirdzniecības noteikumus?

Ieva, projektu vadītāja
Manuprāt, neko jau tas īsti nemainīs. Lai gan alkoholisma problēma mūsu valstī ir liela un tā ir jārisina, domāju, ka tie, kam ir alkohola atkarība, to dabūs tāpat. Savukārt tie cilvēki, kas alkoholu pērk kādam noteiktam mērķim, tie vienkārši to izdarīs savlaicīgāk un lielākos daudzumos.
Brigita, bioloģe
Man tas ir vienalga. Ja es, piemēram, ietu uz veikalu un gribētu nopirkt kādu sidru, bet nevarētu to vakarā izdarīt, tad vienkārši to nepirktu. Tā ka, iespējams, es dzertu mazāk, bet man tā tiešām nav problēma, jo varu arī mēnešiem nelietot alkoholu.
Lelde, bioloģe
Varbūt minimāli tas palīdzēs mazināt alkohola patēriņu. Domājot par sevi… Ja gatavošos kādai ballītei vai viesībām, tad būs jānopērk alkohols savlaicīgāk. Tas varbūt mainīs iepirkšanās paradumus, jo brīvdienu vakaros to nevarēs izdarīt, bet citādi mani tas ietekmēs ļoti nedaudz. Vienlaikus pastāv bažas par nelegālā tirgus un tirdzniecības palielināšanos.
Daira, pašvaldības darbiniece
Es uzskatu, ka jebkuri ierobežojumi var nākt par labu tam, lai cilvēki mazāk lietotu alkoholu. Domāju, ka vajadzētu iet vēl tālāk un aizliegt to tirgot parastos lielveikalos, kur cilvēki iet iepirkt pārtikas produktus. Cilvēks ir vājš, un, ja ir skaista pudele ar vilinošu etiķeti un ir naudiņa makā, – tas viss veicina patēriņu. Bet, ja būtu jābrauc uz specializētu veikalu, tas gan būtu apgrūtinājums.