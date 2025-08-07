Ceturtdiena, 07.08.2025 22:54
Trešdiena, 6. augusts, 2025 08:44

Atbild iedzīvotāji. Kā vērtējat jaunos alkohola tirdzniecības noteikumus?

Liene Ozola
Liene Ozola
Trešdiena, 6. augusts, 2025 08:44

Liene Ozola

1.augustā stājās spēkā grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kuru mērķis ir samazināt alkohola patēriņu Latvijā un tā radītās sekas. Tostarp samazināts tirdzniecības laiks veikalos: turpmāk no pirmdienas līdz sestdienai alkoholu mazumtirdzniecība var iegādāties laikā no 10.00 līdz 20.00, bet svētdienās – no 10.00 līdz 18.00.

Ieva, projektu vadītāja

Manuprāt, neko jau tas īsti nemainīs. Lai gan alkoholisma problēma mūsu valstī ir liela un tā ir jārisina, domāju, ka tie, kam ir alkohola atkarība, to dabūs tāpat. Savukārt tie cilvēki, kas alkoholu pērk kādam noteiktam mērķim, tie vienkārši to izdarīs savlaicīgāk un lielākos daudzumos.

Apt05Ieva.jpg

Brigita, bioloģe

Man tas ir vienalga. Ja es, piemēram, ietu uz veikalu un gribētu nopirkt kādu sidru, bet nevarētu to vakarā izdarīt, tad vienkārši to nepirktu. Tā ka, iespējams, es dzertu mazāk, bet man tā tiešām nav problēma, jo varu arī mēnešiem nelietot alkoholu.

Apt05Brigita.jpg

Lelde, bioloģe

Varbūt minimāli tas palīdzēs mazināt alkohola patēriņu. Domājot par sevi… Ja gatavošos kādai ballītei vai viesībām, tad būs jānopērk alkohols savlaicīgāk. Tas varbūt mainīs iepirkšanās paradumus, jo brīvdienu vakaros to nevarēs izdarīt, bet citādi mani tas ietekmēs ļoti nedaudz. Vienlaikus pastāv bažas par nelegālā tirgus un tirdzniecības palielināšanos.

Apt05Lelde.jpg

Daira, pašvaldības darbiniece

Es uzskatu, ka jebkuri ierobežojumi var nākt par labu tam, lai cilvēki mazāk lietotu alkoholu. Domāju, ka vajadzētu iet vēl tālāk un aizliegt to tirgot parastos lielveikalos, kur cilvēki iet iepirkt pārtikas produktus. Cilvēks ir vājš, un, ja ir skaista pudele ar vilinošu etiķeti un ir naudiņa makā, – tas viss veicina patēriņu. Bet, ja būtu jābrauc uz specializētu veikalu, tas gan būtu apgrūtinājums.

Apt05Daira.jpg

