Jevgēnijs Lipinskis, biznesa attīstības vadītājs
Mēs varam, bet mums jāaudzē savs spēks. Latvijā ir daudz spējīgu uzņēmumu, kas var radīt unikālus risinājumus valsts aizsardzībai. Taču pietrūkst kopības un vienotas idejas – nav spēka, kas apvieno un saved kopā uzņēmumus.
Jānis Odmiņš, projektu vadītājs
Grūti teikt. Ja kaimiņi vēl pirms pāris gadiem teica, ka vājākā robeža ir starp viņiem un Latviju, nevis Krieviju, tas nozīmē, ka uzticēšanās Latvijai bija zema. Tagad, manuprāt, situācija ir uzlabojusies. Runājot par aizsardzību, pozitīvi, ka Latvijā ir uzņēmumi, kas ražo dronus. Drons ir lētāks par cilvēku – drons maksā aptuveni 2000 eiro, bet cilvēka dzīvības vērtība Latvijā pirms pāris gadiem tika lēsta ap 50 000 eiro, un kara apstākļos zaudēt dronu ir “izdevīgāk”.
Ieva, jaunsargu instruktore
Pilnīgi noteikti esam spējīgi aizsargāt savu valsti – gan militāri, gan civilās infrastruktūras līmenī. Mana ikdiena ir saistīta ar jauniešiem un viņu apmācību; kā instruktore redzu, kā viņi reaģē uz valsts aizsardzības mācību. Ir daļa jauniešu, kuri tic, ka Latvija ir spēcīga un spēj sevi aizstāvēt arī bez pilnīgas paļaušanās tikai uz militāro spēku – ka arī civilā sabiedrība ir būtisks balsts.
Jānis Garisons, uzņēmējs
Valsts spēja aizsargāties ir lielāka, nekā mums pašiem šķiet. Mums bieži pietrūkst pašapziņas un gribas, nevis iespēju, jo tās, kas mums šobrīd ir, ir pietiekamas, lai nodrošinātu nopietnu aizsardzību. Joprojām līdz galam neesam izkļuvuši no pagājušā gadsimta četrdesmito gadu kompleksiem – turpinām sevi uztvert kā mazus un nevarīgus. Pietrūkst pārliecības noticēt sev.
Pirmdiena, 4. maijs, 2026 20:24
Atbild iedzīvotāji. Kā vērtējat Latvijas spējas aizsargāt sevi?
Atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 36. gadadienu, laikraksts "Ogres Vēstis Visiem" vaicāja iedzīvotājiem, kā viņi vērtē Latvijas spēju aizsargāt sevi.