Pirmdiena, 10. novembris, 2025 09:35

Atbild iedzīvotāji. Kā vērtējat notikumus ap Stambulas konvenciju, un ko tagad ar to labāk darīt?

Atbild iedzīvotāji. Kā vērtējat notikumus ap Stambulas konvenciju, un ko tagad ar to labāk darīt?
Saeima 5. novembrī pēc Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča lēmuma neizsludināt likumu par tā dēvētās Stambulas konvencijas denonsēšanu lēma šo jautājumu atstāt nākamā sasaukuma pārziņā. Proti, Ārlietu komisija un pēc tam arī parlaments atbalstīja priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrreizējai caurskatīšanai – līdz nākamā gada 1. novembrim. Tas nozīmē, ka līdz šim datumam Stambulas konvencija paliek spēkā.

Modris, ceļu būvnieks

Vislabākais, ko tagad var darīt, – strādāt. Vienoties Saeimai vajadzētu. Grūti? Jā, bet, “ja ir grūti, vajag spēt, stipram būt un uzvarēt”. Jābūt iespējai vienoties. Vienoties par ko? Par draudzību. To varēja arī prezidents, bet žēl, ka es neesmu prezidents.

Jānis, darbinieks

Daži pierādīja, ka ir pilnīgi muļķi, un mēģina sagrozīt cilvēkiem prātu tā vietā, lai risinātu, piemēram, budžeta jautājumus. Viņš ir tas, kas pateica, ka ir pirmajā vietā.

Svetlana, pārdevēja

Jūs man varētu pastāstīt, kas ir Stambulas konvencija, jo es to nezinu, un man arī nav laika tajā visā iedziļināties. Visi kaut ko parakstās, iet uz mītiņiem, bet es par politiku neinteresējos. Es vienkārši daru savu darbu, strādāju, dzīvoju un gribu, lai viss ir labi.

Jānis, autovadītājs

Es nezinu, ko darīt tālāk, neesmu pilnībā informēts par visu to procesu. Taču, manuprāt, tā visa ir politiskā spēle, kurai nav nekāda sakara ar konvencijas saturu un principu. Uz tā rēķina politiskās partijas ceļ savu popularitāti, un tas arī viss.

