Modris, ceļu būvnieks
Vislabākais, ko tagad var darīt, – strādāt. Vienoties Saeimai vajadzētu. Grūti? Jā, bet, “ja ir grūti, vajag spēt, stipram būt un uzvarēt”. Jābūt iespējai vienoties. Vienoties par ko? Par draudzību. To varēja arī prezidents, bet žēl, ka es neesmu prezidents.
Jānis, darbinieks
Daži pierādīja, ka ir pilnīgi muļķi, un mēģina sagrozīt cilvēkiem prātu tā vietā, lai risinātu, piemēram, budžeta jautājumus. Viņš ir tas, kas pateica, ka ir pirmajā vietā.
Svetlana, pārdevēja
Jūs man varētu pastāstīt, kas ir Stambulas konvencija, jo es to nezinu, un man arī nav laika tajā visā iedziļināties. Visi kaut ko parakstās, iet uz mītiņiem, bet es par politiku neinteresējos. Es vienkārši daru savu darbu, strādāju, dzīvoju un gribu, lai viss ir labi.
Jānis, autovadītājs
Es nezinu, ko darīt tālāk, neesmu pilnībā informēts par visu to procesu. Taču, manuprāt, tā visa ir politiskā spēle, kurai nav nekāda sakara ar konvencijas saturu un principu. Uz tā rēķina politiskās partijas ceļ savu popularitāti, un tas arī viss.