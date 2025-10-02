Atbild iedzīvotāji. Kā vērtējat Rīgas ieceri stingrāk vērsties pret nelegālajiem imigrantiem?

GUNTA, farmaceita asistente
Būtu jāsakārto likumdošana, kas ierobežo gan nelegālo imigrantu iebraukšanu, gan darbību. Reizēm jau tiešām vairs nevar saprast, vai dzīvojam Latvijā vai Āfrikā. Nesen biju Čehijā, un tur šis jautājums, šķiet, ir sakārtots, jo uz ielām neredzēju ne piegādātājus uz "boltiem", ne citus imigrantus. Man nav pārliecības, ka viņi būtu tie labākie strādnieki, kuru dēļ vajadzētu mīkstināt likuma normas.
JEKATERINA, pensionāre
Ne jau aiz labas dzīves viņi te ir ieradušies, tāpēc domāju, ka viņiem vispirms vajadzētu mācīties valodu, pieņemt vietējo kultūru, ja viņi grib palikt šeit. Jāsāk pašiem pelnīt, bet nekādā gadījumā viņi nevar dzīvot uz mūsu nodokļu maksātāju rēķina. Mums pašiem saviem ļaudīm ir jāpalīdz, nevis migrantiem.
ILZE, sociālā darbiniece
Ir jāturpina darīt to pašu, ko līdz šim: vispirms šie cilvēki ir jāaiztur, jāizpēta visa informācija par viņiem, jāpārbauda iemesli, kāpēc viņi ir ieradušies, un tad attiecīgi jārīkojas. Tas, protams, ir traģiski, ka viņiem ir jāmūk no savas zemes, bet esmu pārliecināta, ka vairumā gadījumu viņi Latviju izmanto kā tranzīta valsti, lai nokļūtu zemēs, kur ir labāka dzīvošana.\
JĀNIS, pensionārs
Domāju, ka nekāda cita risinājuma nav – viņi ir jāsūta atpakaļ uz to zemi, no kuras viņi ir atbraukuši, jo katram cilvēkam ir savas mājas. Problēma gan ir tāda, ka viņi jau negribēs atgriezties, pretosies tam. Ja jau viņi savu mītnes zemi ir pametuši, lielākā problēma ir izdarīt tā, lai viņi atgriežas savā zemē.