Saeimas Ārlietu komisija šonedēļ turpinās skatīt opozīcijā esošo politisko spēku izstrādāto likumprojektu, kas paredz Latvijas izstāšanos no tā sauktās Stambulas konvencijas. Vienlaikus Saeimā tiek vērtēts tai alternatīvs dokuments – deklarācija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un izskaušanu –, kas nedod vietu ideoloģiskām spekulācijām.

EDGARS, ekskavatora vadītājs

Jēgas tam dokumentam nekādas nav, jo labāk no tā vienalga nebūs. Vairāk būtu jādomā par to, lai mums ir normāla valdība un politiķi, – no tā būtu lielāks labums nekā no bezjēdzīgiem dokumentiem un konvencijām.

SANTA, apkopēja

Cik es sapratu, tad mums no Stambulas konvencijas būtu jāatsakās. Viens kristīgs cilvēks stāstīja, ka tas ir pret normālu ģimeni un attiecībām starp cilvēkiem. Un, ja šis dokuments ir pret kristīgiem likumiem, tad mūsu valstī tādu nevajadzētu pieņemt un atbalstīt.

RAIMONDS, pensionārs

Es domāju, ka tai konvencijai ir cita jēga, nekā tas ir minēts nosaukumā. Tāpēc mums labāk būtu pašiem pieņemt savus likumus, kuros ir skaidri pateikts, ka mēs iestājamies pret vardarbību, turklāt visās tās izpausmēs un pret visiem cilvēkiem, ne tikai sievietēm.

NESE, auklē bērniņu

Man šķiet, ka tas ir bezjēdzīgs dokuments, kurš neko nemaina. Protams, ka mums vajadzētu tādus likumus un dokumentus, kas nosoda vardarbību, un, protams, ka likumi palīdz to risināt, bet no Stambulas konvencijas šajā ziņā nav nekādas jēgas.

