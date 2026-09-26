Atbild iedzīvotāji: kā visvairāk pietrūkst dzīvesvietā

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Jānis, strādā e-pakalpojumu jomā
Ciemupē pārtikas veikala nav jau kādus divus vai trīs gadus. Tur uz vietas arī cepa maizi un bulciņas. Ja kaut ko steidzami vajadzēja, varēja tepat nopirkt. Tagad pārtiku pērku Ogrē, kur arī strādāju. Ogrē ir arī mans ģimenes ārsts. Ciemupē pietur gan vilciens, gan autobuss, tomēr vecākiem cilvēkiem bez sava transporta ir grūtāk – reizēm jālūdz palīdzība kaimiņiem. Arī aptiekas, kas kādreiz te bija, vairs nav. Ciemupe attīstās, te ir ražotnes, servisi, daudzdzīvokļu mājas un plašs dzīvojamais rajons pie Daugavas, tāpēc pārtikas veikals te noteikti būtu vajadzīgs.
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Daiga, tautas nama vadītāja
Ciemupē visvairāk pietrūkst pārtikas veikala. Iepirkties braucu uz Ogri ar savu auto, bet senioriem ir daudz grūtāk. Savu mammu un vēl kādu seniori, kurai tuvinieki dzīvo ārzemēs, vedu iepirkties uz Ogri. Tuvinieki viņai reizēm pārtiku pasūta internetā ar piegādi. Ciemupē ir arī autoveikals, taču cilvēki grib paši apskatīt preces, salīdzināt cenas un izvēlēties, piemēram, preci ar atlaidi. Uz Ogri kursē vietējais autobuss, var izmantot arī autobusus, kas brauc pa šoseju, un vilcienu, taču tik nelielam attālumam vilciena biļete ir ļoti dārga. Ir veloceliņi, bet ne visiem senioriem tas ir risinājums.Arī daudzas Ogres ēdināšanas vietas ēdienu piegādi veic tikai Ogres pilsētas robežās. Ciemupe aug, te daudz būvē un nāk dzīvot jauni cilvēki, tāpēc pārtikas veikals noteikti būtu vajadzīgs.
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Kirils, dzīvo Ciemupē, mācās Ogrē
Es saprotu, ka tik mazā ciematā kā Ciemupe nevar būt pieejami visi pakalpojumi. Mūsu ģimene pārtiku pērk Ogrē, jo vecāki tur strādā. Mums tas problēmas nesagādā, taču daudzdzīvokļu mājās dzīvo daudz omju. Viņām uz veikalu jābrauc ar sabiedrisko transportu un pēc tam mājās jānes smagie iepirkumu maisi. Agrāk arī mana vecmamma dzīvoja Ciemupē, un mēs viņai visu nepieciešamo vedām. Visvairāk Ciemupē vajadzētu pārtikas veikalu. Ja pēkšņi savajagas kaut vai pienu, pēc tā jābrauc uz Ogri. Man pašam ir mopēds – varu pats ātri aizbraukt uz skolu vai veikalu.
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Lelde, atbalsta persona, dzīvo Ķegumā
Ķegumā ikdienā nepieciešamie pakalpojumi ir pieejami – ir pasts, ģimenes ārsti, veikali, pakomāti, frizieris un pat divi bankomāti. Pēc apģērba un uz lielākiem veikaliem braucu uz Ogri, kur izvēle ir plašāka. Strādāju Ogrē, tāpēc vajadzīgo varu nopirkt pa ceļam. Bērni mācās Ķegumā, un viņiem iespēju netrūkst – ir skola, dažādi pulciņi, mākslas un mūzikas skolas filiāle. Vairāk pietrūkst ēdināšanas vietu – tās Ķegumā mēdz atvērties, bet pēc laika aizveras. Zinu, ka pie Daugavas top restorāns, savukārt “Viršu” degvielas uzpildes stacijā plānots atvērt ēdināšanas daļu. To gaidām, jo bērni pēc skolas, gaidot pulciņus, varēs tur kaut ko apēst. Ķegumā ir arī brīnišķīga picērija, taču tā strādā noteiktās stundās, vairāk nedēļas nogalēs.
Sestdiena, 26. septembris, 2026 10:27
Atbild iedzīvotāji: kā visvairāk pietrūkst dzīvesvietā
Ikdienā nepieciešamo pamatpakalpojumu grozā parasti ietilpst pārtikas un pirmās nepieciešamības preču veikali, aptiekas, bankomāti vai pasta nodaļas, stabils internets un mobilie sakari, ģimenes ārsta pieejamība, komunālie pakalpojumi, sabiedriskais transports. Taču ne visur pat šādas pašsaprotamas lietas ir peejamas.