Atbild iedzīvotāji. Kāda ir situācija ar darba pieejamību jūsu novadā?

Atbild iedzīvotāji. Kāda ir situācija ar darba pieejamību jūsu novadā?

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, septembrī Latvijā bija 59,3 tūkstoši bezdarbnieku, kas ir par 1,8 tūkstošiem mazāk nekā augustā un par 2,4 tūkstošiem mazāk nekā 2024. gada septembrī. Mēneša laikā vīriešu bezdarbnieku skaits bija samazinājies par 0,6 tūkstošiem līdz 31,6 tūkstošiem un bez darba esošo sieviešu skaits samazinājies par 1,2 tūkstošiem līdz 27,8 tūkstošiem.

Jānis, sētnieks

Runājot par uzņēmējdarbību, domāju, ka kopumā nekas izcils nav; tāpat kā visā valstī, to nosaka ekonomiskie rādītāji. Cilvēkiem nav naudiņas, lai varētu atļauties vairāk tērēt. Bet, ja cilvēks gribēs atrast darbu, viņš to atradīs, bet, ja staigās tikai ar pastieptu roku., tad arī nekā nebūs. Ir jābūt vēlmei strādāt.

Pēteris, labiekārtošanas darbu veicējs

Man darbs ir uz vietas, un pēc pieredzes es zinu: ja darbu grib atrast, tad to var izdarīt. Protams, daudzi brauc uz Rīgu strādāt, bet tas nav labi, jo arī nodokļi tad aiziet Rīgai, nevis novadam. Daudzviet darba devējs prasa iepriekšēju pieredzi, un tas būtu pamatoti, bet tāpēc grūtāk ir tiem, kam nav šīs iepriekšējās darba prakses un pieredzes.

Egita, kultūras pasākumu organizatore

Domāju, ka darba iespējas novadā ir ļoti atkarīgas no nozares, kurā cilvēks meklē darbu. Protams, milzīga nozīme ir arī pašiniciatīvai, bet ir arī objektīvi apstākļi, kas to ietekmē. Manuprāt, visgrūtāk darbu būtu atrast tehnoloģiju jomā; šiem speciālistiem atliek vien darbu meklēt Rīgā. 

Laila, uzņēmēja

No savas pieredzes varu teikt, ka mazajiem uzņēmējiem ir grūti izdzīvot, jo ir dārgas telpu nomas, dārgi komunālie maksājumi, tāpēc preces gala cena nevar būt lēta, un tas rada mazāku preču apgrozījumu, jo tās ir dārgas, salīdzinot ar iedzīvotāju pirktspēju. Turklāt mazajiem uzņēmējiem ir apgrūtināta reklamēšanās iespēja, lai par mums uzzinātu potenciālais pircējs.

