Atbild iedzīvotāji. Kādai, jūsuprāt, vajadzētu būt algai valsts pārvaldē?

AGNESE, skaistumkopšanas speciāliste
Pati savulaik esmu strādājusi valsts pārvaldē, un mana pieredze liecina, ka algas nemaz nebija lielas. Piemēram, IT speciālisti gāja prom uz privāto sektoru, jo tur bija labāki piedāvājumi. Bet kopumā, domāju, valsts pārvaldē strādājošo algai vajadzētu tikt pielīdzinātai vidējai algai valstī, tai nevajadzētu būt ļoti augtākai. Tai būtu jābūt proporcionālai.
VALDIS, datortehniķis
Es sliecos domāt, ka vislabākais būtu izlīdzināt algas valsts pārvaldē strādājošajiem, jo atsevišķās vietās tās ir pārāk mazas, savukārt citviet – pārāk lielas. Šobrīd šī atalgojuma kārtība nav līdzsvarota. Vismaz lai būtu valstī noteiktā vidējā alga, bet tiem, kas ir pie vadības, tiem būtu jāprotas.
RENĀTE, invalīde
Domāju, ka valsts pārvaldes darbinieku algai vajadzētu būt 900–1000 eiro mēnesī. Ar to taču cilvēkam pietiek, lai izdzīvotu. Vadītājiem varētu būt vairāk – apmēram 1200 eiro mēnesī, bet ne vairāk. Varu salīdzināt ar saviem ienākumiem, kurus veido invaliditātes pabalsts, un man ir jāiztiek ar to.
NADEŽDA, pensionāre
Es zinu, ka dažiem tur algas ir ļoti lielas. Nedomāju, ka viņu darbs ar kaut ko atšķiras no smagi strādājošiem cilvēkiem citās profesijās, tāpēc domāju, ka valsts pārvaldē algām vajadzētu būt tādām pašām, kā citās profesijās. Ar ko viņi atšķiras?!