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Olita, pirmsskolas pedagoģe
Man ir izcila ģimenes ārste – Gunta Tīcmane Jumpravā. Ja ir ļoti nepieciešams, es viņai arī ārpus darbalaika varu nosūtīt īsziņu, un, ja viņa varēs, vienmēr atbildēs. Ārste iedod nepieciešamos nosūtījumus. Prieks, ka viņa apmāca arī jaunos ģimenes ārstus. Ļoti laba attieksme. Lai ārstiem laba veselība un viņi var ārstēt savus pacientus!
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Diāna, strādā būvniecībā
Pēdējo reizi pie viņas biju pagājušajā nedēļā. Ja nepieciešama konsultācija, rindā jāgaida līdz nedēļai. Ārpus darbalaika nekad neesmu traucējusi; šķiet, ka svešu cilvēku tā nevar traucēt. Ja ir akūta situācija, zvanu ātrajai palīdzībai. Labi, ka ģimenē ir arī ārsti, varu lūgt konsultāciju viņiem. Citiem ģimenē ir citi ģimenes ārsti.
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Lāsma, strādā digitālajā mārketingā
Pēdējo reizi pie savas ģimenes ārstes biju pagājušajā nedēļā. Ja nepieciešams, var tikt uzreiz, māsiņas arī ļoti operatīvi strādā. Bērniem ir tā pati ģimenes ārste, vīram gan cita. Ārpus darbalaika ārstei varu sūtīt ziņu “WhatsApp” vai e-pastā, vienmēr esmu saņēmusi atbildi. Ja vajag, vienmēr iedod nosūtījumu.
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Ģirts, strādā akmens apstrādē
Ja ilgāk neesmu bijis, ģimenes ārste man iesaka veikt profilaktiskas analīzes. Kad vajag, iedod nosūtījumu, bet man tie parasti ir nepieciešami, kad ir akūta situācija un izmeklējums nepieciešams tūlīt. Ar nosūtījumu jāgaida pusgads vai gads, tas neder, tāpēc vienmēr eju par maksu. Parasti ar ārstiem mans sievišķis tiek galā, bērnam ārsts ir laukos – zinu, ka viņu gan var traucēt, ja ir kas steidzams.
Svētdiena, 28. jūnijs, 2026 11:08
Atbild iedzīvotāji. Kādas ir jūsu attiecības ar ģimenes ārstu?
Ģimenes ārsts ir primārās veselības aprūpes ārsts, kurš nodrošina vispārējo medicīnisko palīdzību visām vecuma grupām — no zīdaiņiem līdz senioriem. Pie ģimenes ārsta visbiežāk sākas gan akūtu saslimšanu diagnostika, gan hronisku slimību uzraudzība, profilaktiskās pārbaudes un vakcinācija.