Šodien, 24. februārī, aprit četri gadi kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Tā ir 1461. kara diena. Tāpēc laikraksts "Ogres Vēstis Visiem" vaicāja satiktajiem iedzīvotājiem, kādas ir viņu pārdomas par ilgstošo karu Ukrainā.

GINTS, strādā mežizstrādē

Smagi katru dienu redzēt ziņās, ka cilvēki tur mirst. Domāju, ka Latviju karš neskars. Pilnīgi noteikti – uzvarēs Ukraina. Bet, kamēr būs ieroči, tikmēr karš nebeigsies. Varētu palīdzēt miera izlīgums, bet saprotu, ka Ukrainai nevajag padoties, savas teritorijas nevajag atdot. Citādāk karš turpināsies nākamajās mazajās valstīs.
mceclip0-6.jpg

KRISTĪNE, kultūras nama vadītāja

Esmu par to, ka Ukrainai ir jāsaglabā visas savas teritorijas. Ja es aiziešu pie klasesbiedra Jāņa un teikšu, ka gribu viņa māju, lai atdod, − tā tas nestrādā! Katrai valstij ir sava teritorija, un tā ir viņas. Man ir iekšēja pārliecība, ka karš beigsies pozitīvi ukraiņu labā. Sākoties karam, uz Suntažiem atbrauca autobuss ar trīsdesmit astoņiem cilvēkiem no Ukrainas, palikuši trīspadsmit. Uzturam saikni ar tiem, kuri atgriezušies. Situācija tur ir smaga, bet ukraiņi nav zaudējuši cerību uzvarēt.

mceclip1-5.jpg

VIKTORS, pensionārs

Švaki tur iet. Viņi cīnīsies līdz pēdējam, tas ir skaidrs. Situāciju varētu mainīt Eiropas guļavas, kas vāvuļo tik smuki televīzijā, bet no darbiem – pļaks! Simt reižu aktīvāku rīcību vajag! Es no 1971. līdz 1973. gadam dienēju armijā Volgogradā un Minskā, un tur jau smējās, ka krievs visur kur ir ielīdis, pat zilonim pakaļā, vai tad tagad nelīdīs?

mceclip2-5.jpg

SARMĪTE, pensionāre

Bail par ģimeni, par visu. Uzvarēs, protams, Ukraina. Droši vien teritorijās kaut kas jāmaina, kaut kur vajadzētu piekāpties… Kaut gan grūti prognozēt. Putinam jānāk pie prāta! Arī pašiem Krievijas iedzīvotājiem kaut kas jāmaina, kaut kas jādara!

mceclip3-5.jpg

Latvijas pasts Medību Atbalsta Fonds
