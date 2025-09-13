|
GUNITA, sociālā asistente
Ziniet, man par izglītību sirds sāp. Manuprāt, būtu ļoti nepieciešami pētījumi izglītībā, lai mēs zinātu, kā vislabāk mācīt bērnus un kādas zināšanas viņiem šobrīd ir nepieciešamas. Nodarboties ar eksperimentiem vajag, bet to visu vajadzētu pamatot ar pētījumiem mūsu valstī, nevis izmantot abstraktu citu valstu pieredzi.
|
POĻINA, pensionāre
Būtu nepieciešami pētījumi sociālajā jomā, ekonomikā, bet jo īpaši medicīnā. Tas būtu tas, kas patiešām nestu labumu, ja mēs labāk zinātu, kā cilvēkus ārstēt. Jo šobrīd nesakārtotība medicīnā nodara cilvēkiem vislielāko ļaunumu. Tāpat farmācija. Varbūt varētu izgudrot labākas zāles, kas nemaksātu tik ļoti dārgi.
|
VALENTĪNA, pensionāre
Vajadzētu uzlabojumus medicīnā. Nezinu, vai tas būtu izlabojams ar pētījumiem, bet šobrīd nespēja nokļūt pie ārsta ir daudzu cilvēku nāves iemesls. Cilvēki vienkārši paliek bez medicīniskās aprūpes, un es personīgi domāju, ka to varētu uzlabot ar savlaicīgāku plānošanu un laika ekonomiju.
|
RŪTA, mārketinga speciāliste
Es vairāk domāju, ka dabas jomā. Lai vairāk būtu pētījumu pārstādes nozarē, lai mēs mazāk ikdienā izmantotu, piemēram, plastmasas maisiņus. Ieguvums būtu tīrāka vide un "zaļāka" dzīve. Tāpat arī domāju, ka vajadzētu attīstīt datorzinātnes, kas varētu atvieglot cilvēku ikdienu, lai varētu visas formalitātes izdarīt vienkopus, īpaši medicīnā, lai dati nebūtu izkaisīti pa dažādām platformām.
Piektdiena, 12. septembris, 2025 15:31
Atbild iedzīvotāji. Kādas nozares zinātniekiem vajadzētu pētīt, lai dzīve kļūtu labāka?
Izglītība, sociālā joma, ekonomika, medicīna, farmācija - aptaujātie iedzīvotāji stāsta, kādas nozares zinātniekiem vajadzētu pētīt, lai dzīve kļūtu labāka.