Trešdiena, 4. marts, 2026 13:24

Atbild iedzīvotāji. Kādēļ cilvēki nelabprāt darbojas iedzīvotāju padomēs?

Liene Ozola
Foto: pexels.com/Liene Ozola
Daudzviet novados iedzīvotāju padomju veidošana nav noritējusi tik raiti, kā sākotnēji cerēts. Lai gan likumdevējs paredzējis plašākas sabiedrības līdzdalības iespējas vietējo lēmumu pieņemšanā, praksē iedzīvotāji padomju darbā iesaistās kūtri. Vairākās vietās bijušas grūtības nokomplektēt padomes pilnā sastāvā, jo nereti atsaucas vien daži aktīvākie neievēlētie deputātu kandidāti.

ROLANDS, studē Rīgā
Nezinu, kas ir iedzīvotāju padome. Cilvēki tās neapmeklē, jo varbūt negrib tam tērēt laiku. Visdrīzāk – viņiem ir slinkums iet. Es arī neeju un neiešu, jo jauno paaudzi tas neinteresē. Man arī nav neviena jautājuma, ko tur risināt.

ILZE, strādā grāmatvedībā

Zinu, ka ir tādas iedzīvotāju padomes, bet es tās neapmeklēju, jo man ir mazi bērni un nav tam laika. Ja ir laiks – to var darīt, noteikti tur var satikt interesantus, aktīvus cilvēkus. Ja es piedalītos iedzīvotāju padomē savā pagastā, runātu par izglītības kvalitāti mūsu skolā, jo tur ir problēmas.

SANDIS, ugunsdzēsējs
Nezinu, kas tas ir. Cilvēki nepiedalās, jo, visticamāk, arī nezina, ka tādas ir. Domāju, ka kopumā iedzīvotāji var kaut ko mainīt, bet, ja es piedalītos, šaubos, ka manas domas kāds uzklausītu un ņemtu vērā. 

IEVA, strādā aizsardzības jomā
Cilvēki tās neapmeklē, jo noteikti nemaz nezina, ka tādas ir. Sociālajos tīklos vairāk reklamē koncertus, par iedzīvotāju padomēm neesmu redzējusi nevienu ierakstu. Pat ja zinātu, kur un kad tās organizē kādu sanāksmi, es šobrīd neietu, jo man nav tādu aktuālu jautājumu, ko tur risināt. 

