ROLANDS, studē Rīgā
Nezinu, kas ir iedzīvotāju padome. Cilvēki tās neapmeklē, jo varbūt negrib tam tērēt laiku. Visdrīzāk – viņiem ir slinkums iet. Es arī neeju un neiešu, jo jauno paaudzi tas neinteresē. Man arī nav neviena jautājuma, ko tur risināt.
ILZE, strādā grāmatvedībā
Zinu, ka ir tādas iedzīvotāju padomes, bet es tās neapmeklēju, jo man ir mazi bērni un nav tam laika. Ja ir laiks – to var darīt, noteikti tur var satikt interesantus, aktīvus cilvēkus. Ja es piedalītos iedzīvotāju padomē savā pagastā, runātu par izglītības kvalitāti mūsu skolā, jo tur ir problēmas.
SANDIS, ugunsdzēsējs
Nezinu, kas tas ir. Cilvēki nepiedalās, jo, visticamāk, arī nezina, ka tādas ir. Domāju, ka kopumā iedzīvotāji var kaut ko mainīt, bet, ja es piedalītos, šaubos, ka manas domas kāds uzklausītu un ņemtu vērā.
IEVA, strādā aizsardzības jomā
Cilvēki tās neapmeklē, jo noteikti nemaz nezina, ka tādas ir. Sociālajos tīklos vairāk reklamē koncertus, par iedzīvotāju padomēm neesmu redzējusi nevienu ierakstu. Pat ja zinātu, kur un kad tās organizē kādu sanāksmi, es šobrīd neietu, jo man nav tādu aktuālu jautājumu, ko tur risināt.