Daina, lielvārdiete, pensionāre
Man svarīgi, lai viņi vienreiz sāk normāli strādāt! Ja kas ir jādara – tad tas ir jādara, nevis jāgaida trīs četri mēneši. Ja māja deg, tad to dzēš uzreiz, nevis trīs mēnešus gaida kaut kādus lēmumus. Es noteikti piedalīšos vēlēšanās! Man personīgi neko nevajag, man ir viss, kas vajadzīgs. Es pietiekami esmu strādājusi, lai tagad būtu nodrošināta.
Maira, jaunā māmiņa no Lielvārdes
Es gribētu, lai ceļi Lielvārdē ir iztīrīti. Ar bērna ratiem nevar izbraukt. Braucu pie ārsta pa ceļa vidu, mašīnas pīpina, dusmojas. Mēs nesen pārvācāmies uz šejieni no Gulbenes, man pietrūkst māju. Šeit nekā nav – ne veikalu, ne iemaksas bankomātu… Jūtos kā bez rokām.
Emīls, strādā tirdzniecības jomā, dzīvo Rīgā
Pēdējā laikā neesmu piedalījies vēlēšanās, esmu bezatbildīgs. Saprotu, ka daudzas lietas pašam ir jādara, nevis tikai uz valdību jāpaļaujas. Viena lieta, ko redzu un kas notiek, – tiek atbalstītas ģimenes, paaugstināti pabalsti, arī izglītības sfērā tika paceltas algas. Vienmēr jau gribas vairāk, bet lietas notiek.
Viļa, lielvārdiete, pensionāre
Man svarīga ir sociālā sfēra, izglītība, kultūra, senioru dzīve un labklājība, infrastruktūra – ceļi un apkārtne. Arī mūsu iekšējā drošība un aizsardzība. Lai mēs savā zemē justos drošībā un dzīvotu labklājībā. Lai bērni te saredzētu savu nākotni. Daudzās jomās iepriekš dotie solījumi nav izpildīti un palikuši tikai runu līmenī.