Trešdiena, 29.10.2025 10:36
Elva, Elvijs, Elvis, Laimis, Laimonis
Trešdiena, 29. oktobris, 2025 10:20

Atbild iedzīvotāji. Kādi ir jūsu abonētās preses lasīšanas paradumi?

Liene Ozola
Foto: pixabay.com/Liene Ozola
Liene Ozola

No 1. oktobra Latvijā ir sākusies žurnālu un laikrakstu, tostarp reģionālo, abonēšana. Vēlējāmies noskaidrot, cik daudzi jau ir paspējuši kādu izdevumu abonēt un vai vispār kāds to vēl dara.

GINTS, montieris

Es vispār nevienu laikrakstu vai žurnālu neabonēju, jo bieži neesmu mājās. Man daudz jābraukā komandējumos, vairāk esmu ārzemēs nekā Latvijā, tāpēc abonēšanai nav jēgas. Informāciju pārsvarā iegūstu telefonā, skatoties un lasot ziņas internetā. Tāpat izlasu arī to informāciju, kas ir sociālajos tīklos.

Apt28_01_gints_-_Copy.jpg

SILVIJA, pensionāre

Pati neko neabonēju, lasu vienīgi žurnālu “Ieva”, jo meita man uzdāvina abonementu. Pārējo visu informāciju, kā jau pensionāre, visvairāk iegūstu no televīzijas un radio, bet visāda informācija jau šobrīd mums ir visapkārt, tā ka nedomāju, ka tā kādam ir problēma.

Apt28_02_silvija_-_Copy.jpg

TOMASS, bārmenis

Es visu lasu internetā, visvairāk sanāk lietot telefonu. Lasu lielos ziņu portālus – “TVNet”, “Delfi”, lietoju arī sociālo platformu “Tik-Tok”. Sekoju dažiem satura veidotājiem, piemēram, Brēmanim (Rūdolfs Brēmanis, pārstāv politisko partiju “Apvienība “Jaunlatvieši””, – red.). Lai gan neesmu Rīgas vēlētājs, tomēr viņu paklausos.

Apt28_03_tomass_-_Copy.jpg

MĀRIS, zivju audzētājs Skotijā

Nedzīvoju Latvijā, tāpēc nevienu preses izdevumu vai žurnālu neabonēju. Ziņas un informāciju iegūstu no ziņu portāliem, sociālos tīklus gan neskatos. Reizēm lasu portālu “Jauns.lv”, bet tur ir daudz tenku un nevajadzīgas informācijas. Vienīgais, kas mani interesē, ir nodokļi un medicīna, par to arī meklēju informāciju un sekoju līdzi tai.

Apt28_04_mris_-_Copy.jpg

