Sestdiena, 24.01.2026 10:24
Eglons, Krišs, Ksenija
Sestdiena, 24.01.2026 10:24
Eglons, Krišs, Ksenija
Sestdiena, 24. janvāris, 2026 09:29

Atbild iedzīvotāji. Kādi ir jūsu iepirkšanās paradumi?

Liene Ozola
Atbild iedzīvotāji. Kādi ir jūsu iepirkšanās paradumi?
Foto: pexels.com/Liene Ozola
Sestdiena, 24. janvāris, 2026 09:29

Atbild iedzīvotāji. Kādi ir jūsu iepirkšanās paradumi?

Liene Ozola

Laikraksts "Ogres Vēstis Visiem" vaicāja sastaptajiem iedzīvotājiem, kādi ir viņu iepirkšanās paradumi.

Aina, pensionāre

Esmu no Ciemupes. Tur veikala nav. Man visizdevīgākā ir mazā «Maxima», jo tā atrodas pie autobusa pieturas, un tur man ir visērtāk iepirkties. Līdz lielajiem lielveikaliem es netieku, jo tie ir pārāk tālu, bet ar mazo “Maximu” man viss ir vienuviet – gan veikals, gan autobusa pietura. Ja man ir vajadzīgs kaut kas no aptiekas, to apvienoju ar komunālo maksājumu nokārtošanu.

Apt23Aina.jpg

Anastasija, sociālā darbiniece

Visbiežāk iepērkos lielveikalā, jo tur viss ir vienuviet. Tā ir ērtāk, jo pēc katras lietas nav jāskrien uz citu veikalu – viss ir vienkopus. Maniem vecākiem ir dārzs, tāpēc var teikt, ka  pārtiku iegūstam arī tieši no zemniekiem.

Apt23Anastasija.jpg

Taisija, mājsaimniece

Vairāk sanāk iepirkties lielveikalos, taču ir arī mazie veikaliņi. Dzīvojam Saulkalnē, un tur mums ir viens veikals – “Lats”. Mazajiem veikaliem mūsdienās ir grūti laiki, un daudzi no tiem tiek slēgti, tāpēc, protams, cilvēki dodas uz lielajiem veikaliem.

Apt23Taisija.jpg

Tamāra, invalīde

Man vistuvāk ir lielveikals “Top”, tur arī iepērkos. Reizēm, ja draudzene aizved, aizbraucu uz lielo “Maximu”, taču tas notiek tikai tad, ja mani ved, jo man pašai tur ir grūti aiziet. Dažkārt mēs ejam saņemt humāno palīdzību – tur bez maksas izsniedz maizi, un tas nereti ir glābiņš, ja saņem kaut ko par brīvu. Tieši no zemniekiem nepērku, jo tirgus ir pārāk tālu, un produktus būtu grūti nest.

Apt23Tamara.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?