Aina, pensionāre
Esmu no Ciemupes. Tur veikala nav. Man visizdevīgākā ir mazā «Maxima», jo tā atrodas pie autobusa pieturas, un tur man ir visērtāk iepirkties. Līdz lielajiem lielveikaliem es netieku, jo tie ir pārāk tālu, bet ar mazo “Maximu” man viss ir vienuviet – gan veikals, gan autobusa pietura. Ja man ir vajadzīgs kaut kas no aptiekas, to apvienoju ar komunālo maksājumu nokārtošanu.
Anastasija, sociālā darbiniece
Visbiežāk iepērkos lielveikalā, jo tur viss ir vienuviet. Tā ir ērtāk, jo pēc katras lietas nav jāskrien uz citu veikalu – viss ir vienkopus. Maniem vecākiem ir dārzs, tāpēc var teikt, ka pārtiku iegūstam arī tieši no zemniekiem.
Taisija, mājsaimniece
Vairāk sanāk iepirkties lielveikalos, taču ir arī mazie veikaliņi. Dzīvojam Saulkalnē, un tur mums ir viens veikals – “Lats”. Mazajiem veikaliem mūsdienās ir grūti laiki, un daudzi no tiem tiek slēgti, tāpēc, protams, cilvēki dodas uz lielajiem veikaliem.
Tamāra, invalīde
Man vistuvāk ir lielveikals “Top”, tur arī iepērkos. Reizēm, ja draudzene aizved, aizbraucu uz lielo “Maximu”, taču tas notiek tikai tad, ja mani ved, jo man pašai tur ir grūti aiziet. Dažkārt mēs ejam saņemt humāno palīdzību – tur bez maksas izsniedz maizi, un tas nereti ir glābiņš, ja saņem kaut ko par brīvu. Tieši no zemniekiem nepērku, jo tirgus ir pārāk tālu, un produktus būtu grūti nest.