Daniels, bezdarbnieks
Gribu vasarā peldēties, ēst saldējumu, ar draugiem staigāt pa Zilajiem kalniem. Sekoju līdzi Nodarbinātības valsts aģentūrasdarba piedāvājumiem, meklēju darbu. Man lauki ir Gulbenē, vecmamma tur dzīvo. Viņas saimniecībā ir daudz govju. Aizbraukšu arī viņai palīdzēt.
Natālija, pavāre
Tā kā strādāju skolā, vasarā man ir brīvi divi mēneši. Man ir dārzs, tur daudz darba. Dārzā gan strādāju, gan atpūšos. Ceļojumi nav plānoti. Ja nav ideju, ko darīt vasarā, iesaku doties pie jūras.
Ervīns, mācās Ogres tehnikumā
Vasarā strādāšu vienā firmā Rēzeknē par meža mašīnu operatoru. Tas ir darbs mežā – jāgāž koki, jāved ārā. Esmu jau pieradis vasarās strādāt. Ceļojumi nav plānoti, es pat ne reizi neesmu bijis ārzemēs, nemaz negribu. Par nopelnīto naudu jāatdod tēvam parāds, viņš aizdeva, lai varu nopirkt sev jaunu auto. Nopirku “Audi A6C6” – lieliski iet.
Kristīne, mācās Ogres tehnikumā
Vasarā tusēšu pa Salaspili un Rīgu, pavadīšu laiku ar savu džeku. Augustā man jau ir nopirktas biļetes uz Grieķiju, tur būšu divas nedēļas. Es katru gadu vasarā kaut kur aizbraucu. Varbūt arī strādāšu restorānā “Ferma” Rīgā, ja to atvērs, tad tur strādāšu par pavāri – profesijā, ko apgūstu tehnikumā.
Sestdiena, 23. maijs, 2026 09:04
Atbild iedzīvotāji. Kādi ir jūsu plāni vasarai?
Kamēr vieni vasaru plāno pavadīt darbā un palīdzot ģimenei laukos, citi jau sapņo par ceļojumiem, atpūtu pie jūras un laiku kopā ar draugiem. Dažiem svarīgāka šķiet iespēja vasarā nopelnīt, citiem – atrast laiku atpūtai un hobijiem.