Inga, strādā pasta mājā
Visspilgtāk atmiņā man ir palikuši Kuldīgas pilsētas svētki, kas tika svinēti divas dienas. Pirmo reizi bijām uz tiem, un tas palicis vislabāk atmiņā. Ja runājam par laika apstākļiem, šogad mums īsti nebija ne ziemas, ne vasaras, jo tā bija ļoti lietaina, bet iespaidus tomēr gribas saglabāt par labām lietām un norisēm.
Edgars, strādā iekšlietu sistēmā
Man bija ļoti aktīva vasara gan saistībā ar ģimeni, gan saistībā ar darbu. Pietrūka nedaudz tās vasaras izjūtas laikapstākļu ziņā, bet tas laiks paskrēja tik ātri, it kā būtu tikai viens mirklis.
Ieva, bārmene
Darbs, darbs un vēlreiz darbs – ar to man asociējas aizgājusī vasara. Prasījās vairāk saules un silta laika, jo tad, kad man bija brīvdienas, pārsvarā lija lietus, tādēļ vasaras baudīšana šogad tā īsti nesanāca.
Gatis, lauksaimnieks
Mūsu ģimenē piedzima vēl viens bērniņš, tā kā visa vasara faktiski aizgāja gaidībās. Tas ir galvenais, kas notika, un tagad tikai atliek viņu audzināt. Šis ir trešais bērniņš mūsu ģimenē, tā ka šobrīd māja ir pilna ar maziem bērniem.