Atbild iedzīvotāji. Kādi ir jūsu spilgtākie šīs vasaras iespaidi?

Atbild iedzīvotāji. Kādi ir jūsu spilgtākie šīs vasaras iespaidi?
Atbild iedzīvotāji. Kādi ir jūsu spilgtākie šīs vasaras iespaidi?

Tagad, kad atnācis rudens ar dzestrajiem rītiem un krāsainajām lapām, aizvadītās vasaras atmiņas mums kļūst īpaši siltas un dod iespēju ar smaidu atskatīties uz piedzīvoto. Dažam vasara aizskrējusi kā viens mirklis, bet pārsvarā cilvēki atceras ilgošanos pēc saules un siltuma.

Inga, strādā pasta mājā

Visspilgtāk atmiņā man ir palikuši Kuldīgas pilsētas svētki, kas tika svinēti divas dienas. Pirmo reizi bijām uz tiem, un tas palicis vislabāk atmiņā. Ja runājam par laika apstākļiem, šogad mums īsti nebija ne ziemas, ne vasaras, jo tā bija ļoti lietaina, bet iespaidus tomēr gribas saglabāt par labām lietām un norisēm. 

Edgars, strādā iekšlietu sistēmā

Man bija ļoti aktīva vasara gan saistībā ar ģimeni, gan saistībā ar darbu. Pietrūka nedaudz tās vasaras izjūtas laikapstākļu ziņā, bet tas laiks paskrēja tik ātri, it kā būtu tikai viens mirklis.

Ieva, bārmene

Darbs, darbs un vēlreiz darbs – ar to man asociējas aizgājusī vasara. Prasījās vairāk saules un silta laika, jo tad, kad man bija brīvdienas, pārsvarā lija lietus, tādēļ vasaras baudīšana šogad tā īsti nesanāca.

Gatis, lauksaimnieks

Mūsu ģimenē piedzima vēl viens bērniņš, tā kā visa vasara faktiski aizgāja gaidībās. Tas ir galvenais, kas notika, un tagad tikai atliek viņu audzināt. Šis ir trešais bērniņš mūsu ģimenē, tā ka šobrīd māja ir pilna ar maziem bērniem.

