Inga, sētniece
Bagātīgi aizvadīts gads. Auglīgs man kā ticīgam cilvēkam. Esmu piedzīvojusi, kā tikušas stiprinātas manas attiecības ar Dievu, cik Viņš ir bijis žēlsirdīgs, iejūtīgs. Tur, kur man ir bijuši klupieni, Viņš ir palīdzējis celties. Man ir brīnišķīga draudze, kur es tieku atbalstīta un stiprināta. Man ir mana ģimene. Esmu bagāta.
Aleksandrs, viesmīlis
Aizejošais gads ir laiks, kad atgriezos dzimtenē pēc četrpadsmit Jaunzēlandē pavadītiem mēnešiem. Te viss ir pazīstams – dzimtie meži, ielas –, te ir mani vecāki. Ciemos ir labi, bet mājas ir šeit. Šis gads ir bijis arī emocijām bagāts, jo arī kāzas šogad nosvinējām.
Jānis, pensionārs
Jauks gads, kas paliks atmiņā ar slapjo vasaru. Tā kā pats audzēju tomātus, gurķus, kabačus un visu, ko vien var izaudzēt, šogad bija brīži, kad nācās rakt grāvjus, lai novadītu lieko ūdeni. Gurķi izauga lieliski, bet sīpoli gan daļēji noslīka. Tomēr kopumā viss ir labi – visi četri bērni veseli, visi tuvinieki dzīvi.
Sofija, pensionāre
Neko tādu īpašu par šo gadu nevaru teikt. Tas ir pagājis klusi un mierīgi, un tas ir labi, ka nav bijuši lieli satricinājumi. Šobrīd priecājos par saposto pilsētu, kas rada īstu svētku sajūtu.