Trešdiena, 17.12.2025 16:07
Hilda, Teiksma
Trešdiena, 17.12.2025 16:07
Hilda, Teiksma
Trešdiena, 17. decembris, 2025 15:24

Atbild iedzīvotāji. Kāds jums bija šis gads? Kas, jūsuprāt, ir šī gada svarīgākais notikums?

Liene Ozola
Atbild iedzīvotāji. Kāds jums bija šis gads? Kas, jūsuprāt, ir šī gada svarīgākais notikums?
Foto: pixabay.com/Liene Ozola
Trešdiena, 17. decembris, 2025 15:24

Atbild iedzīvotāji. Kāds jums bija šis gads? Kas, jūsuprāt, ir šī gada svarīgākais notikums?

Liene Ozola

Aizejošais 2025. gads cilvēku atmiņā paliks ar dažādiem izaicinājumiem, pārmaiņām un personīgiem sasniegumiem. Katram tas bijis citādāks – vienam darbīgs un notikumiem bagāts, citam mierīgāks, taču ne mazāk nozīmīgs.

Inga, sētniece

Bagātīgi aizvadīts gads. Auglīgs man kā ticīgam cilvēkam. Esmu piedzīvojusi, kā tikušas stiprinātas manas attiecības ar Dievu, cik Viņš ir bijis žēlsirdīgs, iejūtīgs. Tur, kur man ir bijuši klupieni, Viņš ir palīdzējis celties. Man ir brīnišķīga draudze, kur es tieku atbalstīta un stiprināta. Man ir mana ģimene. Esmu bagāta.

Apt16Inga.jpg

Aleksandrs, viesmīlis

Aizejošais gads ir laiks, kad atgriezos dzimtenē pēc četrpadsmit Jaunzēlandē pavadītiem mēnešiem. Te viss ir pazīstams – dzimtie meži, ielas –, te ir mani vecāki. Ciemos ir labi, bet mājas ir šeit. Šis gads ir bijis arī emocijām bagāts, jo arī kāzas šogad nosvinējām.

Apt16Aleksandrs.jpg

Jānis, pensionārs

Jauks gads, kas paliks atmiņā ar slapjo vasaru. Tā kā pats audzēju tomātus, gurķus, kabačus un visu, ko vien var izaudzēt, šogad bija brīži, kad nācās rakt grāvjus, lai novadītu lieko ūdeni. Gurķi izauga lieliski, bet sīpoli gan daļēji noslīka. Tomēr kopumā viss ir labi – visi četri bērni veseli, visi tuvinieki dzīvi.

Apt16Janis.jpg

Sofija, pensionāre

Neko tādu īpašu par šo gadu nevaru teikt. Tas ir pagājis klusi un mierīgi, un tas ir labi, ka nav bijuši lieli satricinājumi. Šobrīd priecājos par saposto pilsētu, kas rada īstu svētku sajūtu.

Apt16Sofija.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?