Anna, pensionāre
Saimniekojot laukos, vismaz var lētāk paēst, nodrošināt sevi, bet pilsētā ir tikai tas, kas veikalā, un, kāda cena ir, tāda ir. Lauksaimniekam daudz darba, bet, kad paskatās sižetus par lauksaimniekiem, – tie visi ir kārtīgi veči, kārtīgas sievas, nečīkst, nepīkst, tur ir cerība.
Maija, pensionāre
Esmu dzimusi laukos, zinu, ko tas nozīmē – darbs no agra rīta līdz vēlam vakaram, bez brīvdienām. Pilsētā darbs ir limitēts, ir vairāk brīva laika, lai baudītu kultūru, grāmatas, televīziju. Kādreiz no laukiem pārvācos uz pilsētu, jo man nav veselības tādai fiziskai slodzei. Jauni cilvēki to var – viņiem ir enerģija. Tagad arī ir tehnika, lai vieglāk.
Guntis, strādā telekomunikāciju jomā
Pilsētniekam dzīve ir vieglāka, vairāk dažādu variantu, iespēju, lauksaimniekam – tikai viens variants, un tas ir darbs. Protams, ja normāli strādā un neaizraujas ar netikumiem, lauksaimnieks ir vidēji bagātāks par pilsētnieku, bet viņam visu laiku ir darbs, vienīgi ziemā var pavaļoties, kaut kur aizbraukt, ja ir nauda. Esmu dzimis laukos, bet kopš skolas gadiem – pilsētnieks. Man patīk pilsētā.
Aivars, bezdarbnieks
Vieglāk ir pilsētniekam. Lauksaimniekam nav viegli – kvotas, inspekcijas virsū nāk, dažādas kataklizmas... Ja sevi spēj pabarot, tad labi. Domāju, laiks spiedīs cilvēkus vairāk pievērsties lauksaimniecībai, ir daudz neapstrādātu zemju, vēl arī tas, kas globāli notiek. Bet, lai uzsāktu saimniekot, ir vajadzīgi līdzekļi, kaut vai tehnikai.
Sestdiena, 28. marts, 2026 09:44
Atbild iedzīvotāji. Kam dzīve vieglāka – pilsētniekam vai lauciniekam?
Pērn Latvijā nepilni 70 procenti iedzīvotāju bija pilsētnieki, bet nedaudz vairāk par 30 procentiem – lauku iedzīvotāji. Rīgā mita apmēram 32% Latvijas iedzīvotāju. Bet kuriem dzīve ir vieglāka?